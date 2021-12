Přichází čas, kdy na nás padá únava, ale polevit nesmíme, říká kapitán extraligového lídra Vrána

„Spoustu zápasů jsme ubojovali o gól, měli jsme častokrát i štěstí. Pořád máme na čem pracovat. Ale ty body jsme si vybojovali a jsme za ně moc rádi. Polevit ale nejde, musíme pokračovat dál a není to jednoduché. Jsme první, obhajujeme trofej. Soupeři se na nás chtějí vytáhnout a hrají proti nám hodně agresivně. Je těžké se prosazovat," říká Vrána, jenž nastoupil do všech 26 utkání a posbíral v nich 12 bodů (7+5).

Za pár kol se základní část extraligy překlopí do druhé poloviny a každý bod bude kvůli postavení před play off dvakrát tak důležitý. „Ted přichází čas, kdy na nás trochu padá únava. Zápasy se začínají kupit a není snadné se udržovat v nějaké kondici. Musíme co nejvíce využít jakékoliv pauzy k odpočinku a regeneraci. A jakmile jdeme hrát, pokusit se urvat z každého zápasu co nejvíce bodů," popisuje Vrána.