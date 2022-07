Přidá Novotný ještě další sezonu? Zkušený útočník se už v profesionálním hokeji nevidí

Když se v létě loňského roku nechal slyšet, že s hokejem končí, brali to všichni jako hotovou věc, ale přáli si, aby hrál dál. „V hlavě mi to zrálo dlouho," tehdy pronesl. Chystal se nastupovat v klubu HC Samson České Budějovice, jenž založil bývalý hráč NHL Martin Hanzal. V týmu se měl potkat i třeba s Reném Vydareným. „Nechtěl jsem napodobit pár sportovců, kteří oznámili odchod ze scény a pak se vraceli. To není můj styl," tvrdil Novotný. V říjnu přeci jen podepsal smlouvu s klubem z jihočeské metropole. Původně se mělo jednat o výpomoc, nakonec se jeho působení protáhlo do konce sezony. Za Budějovice nastoupil po 19 letech, a to ve vyprodané Budvar aréně proti rivalovi z Hradce Králové. Do listiny střelců se v extralize před návratem do českobudějovického klubu zapsal 25. ledna 2002. Další gólový úspěch přišel až 29. října minulého roku v Olomouci, kde se podílel na vítězství 5:2.