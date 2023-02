S baráží to vypadá na Kladno, říkají experti. A jaké další otázky ještě musí extraliga vyřešit?

Kdo bude druhý?

Vítkovice, nebo Sparta. Momentálně oba celky od sebe dělí tři body, ale mezeru může Sparta smazat po úterní domácí dohrávce s Olomoucí. Vyhraje-li po 60 minutách, posune se díky lepším vzájemným zápasům na druhou pozici. „Pokud Sparta skutečně ten zápas zvládne, tak jsou šance na druhé místo opravdu fifty-fifty. Ve prospěch Sparty by nakonec mohly rozhodnout právě lepší vzájemné zápasy," míní bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

To konkurence spíš věří ostravskému klubu, tedy Vítkovicím. „Prožívají snovou sezonu, celý klub včetně fanoušků je v euforii a rozhodně má motivaci jít do play off z co nejlepší výchozí pozice. Spartu čekají ještě tři zápasy, má mnohem větší možnost klopýtnout. S Olomoucí, Hradcem i Brnem nějaké body v probíhajícím ročníku extraligy už poztrácela," říká Roman Kovařík z Fortuny.

Zbývající zápasy Sparty vypočítal, tak přidejme, že ani Vítkovice nečeká úplně snadný závěr – v pátek doma hostí Kometu a v neděli míří do Liberce.

Kdo bude čtvrtý?

Hradec Králové, nebo Liberec. Čtvrtá pozice dává klid v podobě jistého čtvrtfinále a vyhnutí se tak nevyzpytatelnému předkolu. Teď je mezi čtvrtým Mountfieldem a pátými Bílými Tygry pětibodový rozdíl, leč Liberec se může přiblížit po domácí úterní dohrávce s vítězem základní části z Pardubic. „Oba celky čeká ještě nesmírně těžký los, kdy narazí na top soupeře, Spartu či Pardubice. Mountfield ale hraje už od konce ledna play off hokej a jedenáctkrát po sobě neprohrál v normální hrací době. Dohromady se dala před vyřazovací částí většina opor a síla kádru je znát," míní Kovařík z Fortuny.

I Liberec je na solidní vlně, protože vyhrál posledních šest zápasů. Nicméně pro Mountfield kromě většího počtu bodů hraje i lepší bilance vzájemných střetnutí. Byť v nich má navrch o jediný gól.

Kdo začne předkolo doma?

Kromě jednoho z dua Hradec - Liberec má jistotu, že sérii předkola zahájí doma také momentálně šestý Třinec. Jinak je ale situace kolem onoho osmého místa našlapaná. Předkolo se přitom hraje jen na tři vítězné zápasy, a tak do něj vstoupit doma, může být významná výhoda. „Začínat doma bude pro týmy velká motivace. Nejtěžší los čeká Kometu, která bude hájit osmičku proti Vítkovicím a Spartě, jenže tyhle dva kluby se perou o druhé místo," říká Hora z Tipsportu.

Nicméně Kovařík z Fortuny právě brněnskou Kometu favorizuje, že se udrží v první osmičce a otevře předkolo před svým publikem. „Z čtveřice na 7. až 10. místo má nejlepší aktuální formu. Brno má kvalitu, ambice i fanoušky v zádech, mužstvo si uhraje, co potřebuje, aniž by muselo spoléhat na výsledky ostatních celků. Také Olomouc by měla začínat doma, Hanákům zbývají tři zápasy, s výjimkou Sparty už můžou soupeři Olomouce i trochu šetřit síly."

Co se může jevit jako úsměvné, že se znovu rýsuje série mezi Olomoucí a Plzní. To jsou v posledních sezonách v play off tradiční rivalové. Od roku 2018 se celky potkaly už třikrát!

Kdo půjde do baráže?

Kladno, nebo České Budějovice. Dost možná to rozsekne vzájemný páteční duel. Kladno do něj jde s jednobodovým mankem a experti ze sázkovek jsou za jedno.

„S baráži to vypadá na Kladno. S velkou pravděpodobností rozhodne už páteční vzájemný duel, který se hraje v Budějovicích. Na zápas bude vyprodáno. Jihočeši dokázali Jágra a spol. dvakrát v sezoně porazit výraznějším rozdílem 6:1 a 6:2. Do klíčového měření sil by měl naskočit už i Lukáš Pech, a to i kdyby nebyl stoprocentně fit," míní Kovařík. A také Hora z Tipsportu se spíše přiklání k hořkému konci pro Kladno, byť upozorňuje, že zásadní roli sehraje Jaromír Jágr. „Kladnou táhnou čtyři hráči – Plekanec, Jágr, Kubík a Dotchin."