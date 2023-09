Pro gólmany je velkou hrozbou. Sám Gulaš přiznává: Učím se od nejlepších z NHL

Bude ten letošní ročník pro Motor lepší?

Ano, ta minulá sezona nebyla z toho sportovního hlediska dobrá. Věci, které tam byly a které se odehrály, otevřely řadě lidem oči. Budeme se z toho chtít poučit. Kluci, kteří nově přišli do týmu, jsou kvalitní, což by nás mohlo posunout bodově mnohem výš. Hodně si od nich slibuji, třeba Brant Harris vypadá skvěle, Áda Kubík taky, k tomu teď podepsal zkušený Dominik Simon. Jsou to kluci, kteří umí zlomit a rozhodnout zápas a věřím, že by nám to s Pecháčkem (Lukášem Pechem) mohlo pomoct, že máme další borce, kteří to dokáží.

Už před sezonou jste při společném rozhovoru s Lukášem Pechem mluvili o tom, že je potřeba, aby se k vám přidali mladí. Jenže zase jste ten ročník táhnuli především vy dva.

To je už ohraná muzika. Všichni pořád řeší, jak je extraliga pro staré, ale proč to tak je? Mladí kluci musí chtít sami. A když budou tlačit na staré pardály, jako jsme my, tak je vytlačí!

Brankářů jsme se v předsezonních rozhovorech ptali, z kterého hráče mají největší obavy. A nejčastěji padalo vaše jméno. Co vy na to?

Koho by netěšilo, že se mě kluci obávají. Já se na gólmany hodně zaměřuji a o tom, kam střílet, přemýšlím víc, než je zdrávo. Často si pouštím highlighty z NHL a u dobrých střelců, jako jsou Stamkos, Ovečkin, Pasta, si všímám, že dokáží dát gól z ničeho. A já si v těch situacích zastavím pohyb gólmana a koukám, kam letí jejich střela. Pak se to snažím v zápase také aplikovat a vím, že mi to pomáhá. Taky vím, že má střela není úplně extrémně rychlá, jenže když je dobře směřovaná, trefená a posazená do brány, tak je i úspěšná.

Jak konkrétně vám toto samostudium pomáhá?

Samozřejmě plno situací se opakuje, ať už při přesilovce či při hře 5 na 5. A za ty roky už víte, kam by puk mohl přijít, kam si najet, aby tam puk přišel či kam se posunout, abych toho spoluhráče donutil k nahrávce, kam já potřebuji. Je to i o chemii spoluhráčů, jak si dokáží vyhovět. To my s Pecháčkem dovedeme. Je to zkušený borec, který umí krásně číst hru a je pak snadné s ním hrát. Kolikrát je situace, že bouchnu do puku a vím, kde ta brána zhruba je, i když na ni nekoukám. Ale asi vám úplně neodpovídám…

Vůbec nevadí.

Snažím se i mladším klukům říct, že je důležitá střela z jedničky, že klíčová je rychlost. Aby gólman třeba ztratil puk při přesunu a pak i ne úplně dobře trefená střela může skončit gólem, protože ho brankář nevidí. Když si to ale kluci zastaví, střela se zdrží o vteřinu či dvě, tak brankáři jsou tak kvalitní a skvěle připravení, že jsou během té vteřiny na druhé tyči. Dnes to skutečně musí být všechno v rychlosti, což potvrzuje, proč jsou kluci z NHL tak úspěšní. Protože jejich střely jsou strašně rychlé, nečekané. Dneska už to není tak, že by jel hráč sám na bránu a uspěl s tahákem od modré.

Gulaš a Gulaši Komu by se to nepletlo? Útočník Milan Gulaš a obránce Michal Gulaši už pomotali hlavu mnohým komentátorům a novinářům, dokonce se v minulosti stalo, že když Gulaši žil s modelkou Vlaďkou Erbovou, tak v bulváru místo jeho fotografie vyšla ta Milana Gulaše a jemu příbuzní se zděšením volali, proč se rozvádí. Teď se oba setkávají v jednom týmu, což se stalo po 19 letech, kdy spolu krátce byli v reprezentační dvacítce a i tenkrát z toho měl kouč Hadamczik v hlavě guláš. „Teď jsme to vyřešili jednoduše. Guli se mě ptal, jak to uděláme s těmi přezdívkami. Tak jsem navrhl, že se na to vykašleme. Když trenér zakřičí Guli a bude to negativní, budeme koukat oba pryč. Když pozitivní, tak se na něj usmějeme, že jsme to my,“ říká Milan Gulaš. Aby toho „zmatku“ nebylo málo, tak vedoucím týmu Motoru je ještě Ladislav Gula.

Řada brankářů ve zmíněné anketě říkala, že jste pro ně nebezpečím hlavně kvůli šíři svého repertoáru. Že prostě neví, co od vás mohou čekat…

... a to je jen o cvičení. Po každém tréninku si jdu dát 50-60 střel, trénuji rány na přední nohu, na zadní. Piluji střelbu z různých pozic, aby to tělo dostalo do sebe. Je to stejné jako v tenise či golfu, že se všechno musí trénovat. Nedá se střílet jen do jednoho místa, protože brankáři taky koukají na videa a moc dobře vědí, kdo kam střílí. Snažím se tedy často reagovat podle hry. A i podle toho, kam nahrávka letí, víte, kam se gólman bude zhruba přesouvat. Když máte zkušenosti, dáte mu to do protipohybu a on těžko reaguje.

Jak moc vás i třeba Lukáše Pecha po minulé sezoně motivuje ukázat, že ještě nepatříte do hokejového důchodu?