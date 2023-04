Život po kariéře? Vedle baráku nám postavili Lidl, tak možná tam, směje se útočník

Není těžké odhadnout, že s Lidlem to nebude tak žhavé a hokejového nadšence by spíš lákalo zůstat nějakým způsobem u sportu jeho srdce. „Je otázkou, v jaké pozici. Zda jako trenér, nebo něco jiného. A jestli vůbec někdo něco nabídne," hlásí Pech.

Co nastane, když se ale nikdo neozve? „Tak se pozeptám známých a budu muset do práce. To je normální. Budu se muset živit rukama, i když ruce mám na takovou práci levé," přiznává. Moderátor pořadu Příklep Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV i redaktor Sport.cz Jan Škvor přitakají, že jsou na tom ohledně práce rukama podobně.

Co přijde po kariéře? Vedle baráku nám postavili Lidl, tak možná budu pracovat tam... Úryvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Tak budu ve studiu dělat s vámi. A pak tě vystřídám," vypálí směrem k moderátorovi. „Tak to se budu těšit. Akorát nevím, co budu tedy dělat po kariéře," zubí se Homolka. Pech ho ale uklidní, že tyhle myšlenky zatím nechává být. Aby ne, vždyť má smlouvu v jihočeském klubu do roku 2025. „Nespěchám na to. Jednou bych si chtěl taky dodělat trenérskou B licenci," prozradí.

Ani to ale není zatím na programu dne. „Každý den dojíždím do Budějovic, večer jsem unavený a ještě abych se učil. Takže zatím to nehrozí, ale časem mě to donutí, dokopu se k tomu. Jednou na to dojde," připouští hokejista.

Novinář Jan Škvor by rád Lukáše Pecha viděl u hokeje i ve chvíli, kdy zabalí hráčskou kariéru. „Proč by neměl zůstat u hokeje?" položí si sám otázku. „Se zkušenostmi, jaké má. Kdo může říct, že odehrál tolik sezon? Vždyť já si Lukáše pamatuju z doby, kdy jsem ještě nebyl plnoletý a na hokej jsem chodil jako fanoušek na Lukáše Pecha. A on je tu furt, to je báječný přece," rozzáří se novinář.

„Kdo jiný by měl u hokeje dělat. Slyšíme to od nového prezidenta českého hokeje pana Hadamczika, že by se měli zapojovat bývalí hráči zpátky do hokeje. Aby obohacovali ty další kluky. Kvůli nim pak přitáhneme další děti k hokeji," přesvědčuje Škvor.