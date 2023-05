Pro Grosse nazrál čas k návratu, už začal poznávat české hokejové prostředí

Ačkoliv se v Německu po všech stránkách zabydlel, do Česka se často vracel. „Když byly děti malé, vracel jsem se často i na delší dobu. Jakmile začaly chodit do školy, bylo příležitostí míň a míň. Minimálně každý týden jsem se ale v Česku objevil, za rodiči, sourozenci, ale i za kamarády a bývalými spoluhráči a trenéry," vypráví Gross.

„Máme na to hrát útočný hokej založený na bruslení a dobrém forčekinku. Musí to být ale i vyvážené. Budeme ale i spolehlivě bránit. I proto je tady Miloš, jeden z nejlepších expertů na obranu v republice. Hlavně abychom hráli se srdcem a jako tým. To je to nejdůležitější," zdůrazňuje Gross