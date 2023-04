Prosadí se v NHL i v reprezentaci. Na mladého Čecha se valila chvála, od experta i od spoluhráče

Znají se už z reprezentace do 16 let a postupně se potkávají i v dalších nároďácích. Jen zatímco Ticháček hraje českou nejvyšší soutěž, Jiříček už sbírá zkušenosti v zámoří. „V létě jsme si na dvacítkách na sebe ještě zvykali. Ale v zimě už to klapalo hodně dobře. Věděl jsem, co Jířa dokáže, stejně jako to, že rád jezdí dopředu. Tak jsem se zatáhl," směje se kladenský bek.