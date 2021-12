První hattrick a ještě na Spartě, to je paráda, zářil zlínský hrdina

Čtyřiadvacetiletý odchovanec zlínského hokeje čtyřbodovou explozí rozšířil osobní sbírku od začátku sezony na devět bodů z 25 zápasů za šest branek a tři nahrávky. "Je to určitě můj první hattrick. A ještě k tomu na Spartě," hlásil Gazda novinářům s velkým úsměvem. "Byl to můj životní zápas, ještě kdysi v Mladé Boleslavi jsem měl dva plus jedna. Přidaná - a ta nejdůležitější - hodnota je k tomu ale ten fakt, že bereme tři body," dodal Gazda.

"Byl to zápas plný emocí. Po vyrovnávacím gólu na 4:4 jsem byl nalomený a doufal alespoň v bod," přiznal Gazda. "Pak se mi naskytla šance a řekl jsem si, že když mi to tam už jednou od modré čáry spadlo, tak to zkusím znovu. Naštěstí to tam padlo i podruhé," popsal rozhodující moment.