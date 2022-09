První výhru v sezoně zařídil Rytířům Procházka. Snažím se nedělat slavnému jménu ostudu, tvrdí

Jmenovec někdejší kladenské ikony a bývalého reprezentačního forvarda není se svým slavným předchůdcem v žádném příbuzenském vztahu. „Jde pouze o shodu jmen. Snažím se mu nedělat ostudu," usmívá se osmadvacetiletý Procházka, který přišel do středočeského celku z Litoměřic. „Žádné velké haló, že je v Kladně zase Martin Procházka, jsem tím nezpůsobil. Padlo na to téma jen pár vtípků. Já už v klubu totiž v minulosti působil, a tak mě spousta kluků znala," líčí.

V Brně naopak zavládlo po prohře velké zklamání. Kometě se zatím nedaří navázat na úvodní domácí triumf nad Karlovými Vary. „Věděli jsme, že Kladenští vstoupili do sezony ve výtečné formě, ale kdybychom byli trochu produktivnější a měli víc štěstí, mohli jsme bodovat," stýskal si kouč Martin Pešout, který postrádá zraněné opory Kundrátka a Strömberga. „Je to citelná ztráta. Narušilo nám to vazby, na nichž jsme v přípravě pracovali. Komplikuje nám to i složení přesilovkových formací. Nemůžeme se na jejich absence ale vymlouvat, vždyť extraliga běží rychle dál," uvědomuje si.