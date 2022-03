Hr. Králové - Ml. Boleslav 3:4 PP Rána pro Hradec! Boleslav vyhrála i počtvrté a je v semifinále

Minuta Min. Tým Hráč Akce 4. Orsava 1 : 0 17. Stránský 1 : 1 37. Jergl 2 : 1 47. Najman 2 : 2 50. Flynn 2 : 3 58. Scherbak 3 : 3 67. Kelemen 3 : 4 Záznam online reportáže

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v pátém čtvrtfinále play off extraligy v Hradci Králové 4:3 v prodloužení a ovládli sérii s nejlepším celkem základní části 4:1 na zápasy. Postoupili tak podruhé za sebou a potřetí v historii do semifinále. V čase 67:33 o tom rozhodl svým sedmým gólem v letošním play off slovenský útočník Miloš Kelemen. Boj o historicky první finále začne pro Středočechy v neděli 3. dubna na ledě Třince.

Foto: David Taneček, ČTK Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu.Foto : David Taneček, ČTK

Článek Fotogalerie +8 Mountfield jako sedmý tým v historii domácí nejvyšší soutěže vypadl po triumfu v základní části hned ve čtvrtfinále, naposledy se to stalo v roce 2012 Spartě. Východočeši sice v utkání dvakrát vedli, ale mezi 47. a 50. minutou otočili na 3:2 pro hosty Ondřej Najman a Oscar Flynn. V čase 57:52 sice vyrovnal v přesilové hře umocněné power play Nikita Ščerbak, ale v nastavení se radoval Bruslařský klub. Mountfield nastoupil v brance s Novotným, který se vrátil po dvouzápasové absenci a nahradil Fina Kiviaha. Od úvodu se domácí snažili o střelbu na gólmana Mladé Boleslavi Krošelje, jehož prověřili od modré čáry Kalina a Jank. V čase 3:10 se Východočeši ujali vedení. Cingel našel od pravého mantinelu na levém kruhu Koukala, který prostřelil slovinského gólmana mezi betony a puk ještě doklepl za brankovou čáru Orsava. Odpovědět se snažili Pýcha a Kelemen, ale neměli přesnou mušku. Ve 14. minutě si Novotný poradil s Najmanovou střelou a při pokračujícím náporu Bruslařského klubu neuspěli ani Lunter a Pýcha. Za domácí měli příležitosti Kevin Klíma a Orsava. V 16. minutě se naskytla hostům přesilová hra, když Novotný vyhodil puk mimo hřiště, a po 17 sekundách ji využil Jan Stránský, jehož našel mezi kruhy Kousal. Foto: David Taneček, ČTK Brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj dostává gól.Foto : David Taneček, ČTK Domácí se opět tlačili za vedoucí brankou, ale na začátku druhé části nedostali puk za Krošelje Lalancette ani Perret. Při vyloučení Kevina Klímy neprostřelil Novotného z dobré pozice Pláněk. Početní výhodu zkrátil o 25 sekund faulem Kotala a hosté se při jeho pobytu na trestné lavici také ubránili. V 37. minutě Perret našel bekhendem na levém kruhu Jergla, který střelou do odkryté branky vrátil Hradci vedení. Vyrovnat mohl po Lvově zaváhání Fořt a z brejku se dostal do šance Orsava, jehož pokus se otřel o levou tyč. Foto: David Taneček, ČTK Brankář Hradce Králové Filip Novotný dostává gól, vlevo je Richard Nedomlel z Hradce Králové.Foto : David Taneček, ČTK Vítěz Prezidentského poháru nezvýšil náskok ani v úvodu třetí třetiny a v 47. minutě se radovali z vyrovnání hosté, když Pláňkovu přihrávku usměrnil za Novotného Najman. Za 126 sekund už Bruslařský klub vedl. Do úniku se dostal Flynn a překonal hradeckého gólmana bekhendovým blafákem. Mountfield mohl vyrovnat v 52. minutě při vlastním oslabení, kdy ujel Cingel, ale na Krošelje nevyzrál. V čase 57:52 při vyloučení Najmana a hře v šesti proti čtyřem bez brankáře z dorážky vynutil nastavení Ščerbak. V prodloužení Krošelj pokusy domácích hráčů kryl a tečí Ševcova pokusu rozhodl Kelemen. Tipsport extraliga - čtvrtfinále play off Hradec Králové - Mladá Boleslav 3:4 po prodl. Branky: 4. Orsava, 29. Jergl, 57. Scherbak - 17. Stránský, 47. Najman, 50. Flynn, 67. Kelemen Stav série: 1:4

