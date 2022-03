Pomstil se Spartě za křivdu. Karma je zdarma, konstatoval Klepiš

Liberec po třetí prohře Formana obvinil ze simulování, teď se ho ještě po čtvrtém duelu zastal spoluhráč Filip Chlapík. „K tomu bych asi řekl jediný. Formič není typ hráče, který by simuloval. V tom pohybu spadl a rozhodčí řekl, že šlo o faul," bránil parťáka Chlapík.

„To vyloučení už asi komentovat nemusíme, každý si o tom udělal obrázek sám. Dnes jsme si za tím šli od začátku a Kvaky to tam ve třetí třetině zavřel, chytil pár tutových gólů. Velký dík patří jemu a celému týmu," cenil si triumfu Klepiš.

Jak těžké se bylo po prohře gólem z poslední minuty oklepat? „Už jste na hraně, můžete vypadnout a bylo by po sezoně. Nic jiného nezbývá než do toho dát sto procent. Je to samozřejmě trochu otřepaná fráze, protože na sto procent jsme hráli i v prvním utkání, jen se nám tam nepovedlo. Jinak si myslím, že naše výkony kromě prvního zápasu nebyly špatný a teď jsme měli trochu víc štěstí," pověděl křídelník prvního libereckého útoku.