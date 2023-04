Recept na rozjetý Třinec: Znepříjemnit život Kacetlovi

Finále hokejové extraligy jde možná pomalu do finiše. Rozjetý Třinec vede v sérii hrané na čtyři vítězství už 2:0 na zápasy, teď bude mít navíc výhodu domácího prostředí. Co musí udělat Mountfield, aby se mu povedlo sérii zdramatizovat. „Musí se dostat hráčům Třince pod kůži, být trpělivý a musí to znepříjemnit Kacetlovi v brance," radí v pořadu Příklep Jakub Peslar hradeckému celku před třetím finále.

Jak vyzrát v extraligovém play off na Třinec? Hokejový analytik reaguje v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Moderátor pořadu Honza Homolka vnímá, že Hradec Králové sice nemá tým složený z hvězd, ale dokáže se prosadit bruslivým hokejem. Jenže Oceláři mají v brance skvělého Kacetla, který parádními zákroky dokáže vytáhnout obhájce titulu ze šlamastiky. „Proto musejí hradečtí hokejisté chodit do předbrankového prostoru a svádět tam souboje, clonit a hledat vypadnuté puky," hledá expert taktiku, jak vyzrát na Třinec. S tím souhlasí i šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr. Ten soudí, že když se Hradci dařilo rozbíjet prostor před brankou, uspěl. „Když to nedělal, nastal problém. A potřeboval by si pomoci i přesilovkami," odhaduje, jak by mohl východočeský celek ještě zdramatizovat finále. Příklep s hokejovým trenérem Jakubem PeslaremVideo : Sport.cz Homolka připomíná, že pokud Třinec v utkání play off vedl, už soupeř nedostal šanci ke zvratu. „Tým je pořád hladový a chce vítězit. Kádr byl vhodně doplněný o hráče, co chtějí titul. Má hráče, kteří prošli těžkými sériemi a vědí, jak se vyhrává." Příklep PŘÍKLEP: Senzace je na spadnutí! Kanadu nebo Američanky brzy porazíme, věří kouč