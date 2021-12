Rozhodčí hrozil Spartě: Ukončíme zápas, jenom tu jezdíme a sbíráme peníze!

Pražané však za nejistě působícího Machovského nasadili do branky Saláka a tím také začal jejich velký návrat do zápasu. Řepík, Chlapík a Sobotka se postarali o to, že na ukazateli skóre svítil ve 35. minutě nerozhodný stav 4:4. Po třetím gólu domácích se navíc z branky pakoval i hostující Mazanec, jehož místo zaujal Kacetl.