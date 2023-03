Rozhodl třetí zápas série, litoval kouč Varů

„Je nám líto, že končíme. Nedali jsme ale dnes gól a to bylo zásadní. Neprohráli jsme si to však tady, nýbrž ve třetím zápase u nás, v němž jsme vedli po dvou třetinách 2:0 a Olomouc to ve třetím dějství otočila. A měla skvělého, produktivního Orsavu," tvrdil po utkání nešťastný karlovarský trenér David Bruk.

On i jeho svěřenci prožívali obrovské zklamání. „Celou sezónu makáme, dřeme, přes léto také a teď po čtyřech utkáních končíme...," prohlásil smutně útočník Energie Matěj Stříteský. Zároveň odmítl, že by jeho tým doplatil ve čtvrtém zápase v Olomouci na nedisciplinovanost v podobě vyloučení Ondřeje Dlapy za nevybíravý faul na Silvestera Kuska, za který vyfasoval pět minut plus trest do konce zápasu. Olomoucký Knotek pak v přesilovce zvýšil na 3:0 a prakticky tak vzal karlovarským šanci na zvrat.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Radost hráčů Olomouce z gólu.Foto : Luděk Peřina, ČTK

„Myslím, že to už nic neřešilo. Ve třetí třetině jsme snad neměli střelu na bránu. Chybělo devět minut do konce a za stavu 2:0 to už bylo buď, anebo. I ve čtyřech jsme se snažili tlačit před bránu, bez gólu se však vyhrát nedá," mínil Stříteský.

I on označil za klíčové nezvládnutí druhého domácího zápasu. „Kdybychom ho vyhráli my, jeli bychom do Olomouce s náskokem a dýchalo by se nám lépe. Všichni vědí, jak se tam hraje těžko. Ženou je i fanoušci, a to je znát," podotkl.

Roli podle něj hrály i větší zkušenosti Kohoutů. „Už několik let prochází přes předkolo, pokud nejsou přímo v play-off.," prohlásil.

Se sezóny má ale dobrý pocit. „Vyřazení sice mrzí, ale kdyby nám někdo před začátkem extraligy řekl, že budeme hrát předkolo play-off, určitě bychom to brali," zdůraznil Stříteský.