Ruce nahoru proti bývalému týmu? Jo vyletěly, ale nemyslím, že bych slavil jako Krmenčík, smál se Schleiss

Ti ztratili třetí utkání za sebou. „Prohráli jsme si to zase sami. Je to snad čtvrtý zápas teď, co jsme takhle ztratili," zlobil se potřetí porážce v řadě plzeňský Jan Schleiss.

„Zbytečná vyloučení, čtyři minuty do konce jsme jim dali čtyřminutovou přesilovku a oni udělali přesně, to, co měli – dali gól a bylo hotovo. Pohřbili jsme se sami. Je to škoda, protože to bylo vyrovnané a mohli jsme si nějaký ten bod odvést," pokračoval útočník Plzně, jenž se do týmu na západ Čech vrátil před touto sezonou po třech letech strávených právě v Ostravě.

„Hrají dobře, organizovaně, mění styly, dobře napadají. Pak to zase zavřou. Fakt se na ně dobře kouká," ocenil herní projev Vítkovic, které jsou první čtyřce, která zaručuje přímý postu do čtvrtfinále play off, už na dostřel.

V každém zápase je to na krev

Na Plzeň ztrácejí tři body a mají o zápas méně. „Dýchají nám na záda. A nejen ony. V každém zápase je to od Vánoc na krev. Už se nehraje na krásu. Je to válka," přemítal 27letý hokejista.

Svému bývalému týmu vstřelil první gól po návratu do Plzně. Patnáctou trefou v sezoně vyrovnával na 2:2 a přestože skóroval proti bývalému týmu, ruce letěly nahoru. „Jo, vyletěly. Tomu nejde zabránit. Jsem rád za každý gól. Ale nemyslím, že bych slavil jako Krmenčík," připomněl s úsměvem Schleiss neuctivou gólovou oslavu současného fotbalisty Slavie Praha do branky Viktorie Plzeň.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Marek Kalus z Vítkovic a brankář Plzně Miroslav Svoboda.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Jendo, ty seš charakter," ocenil Schleissova slova i chování na ledě loni ještě spoluhráč z Vítkovic Jan Hruška, který se proti Plzni trefil teprve potřetí v sezoně. Byl to ale gól vítězný. A zatímco Schleiss vytrčil ke stropu haly ruce, Hruška nebes vzhlížel k nebesům ještě i ve chvíli, kdy se na něj sesypali všichni čtyři spoluhráči.

„Neposílal jsme nikomu vzkaz, bylo to... jak bych to řekl. Už jsme se o tom i trošku bavili, že je pro mě skoro jednodušší vyhrát ve sportce než dát gól. Tak proto," vysvětloval 35letý útočník.

Centr první útočné formace Vítkovic v přesilovce pěti proti třem při vyloučení Davida Kvasničky na čtyři minuty za vysokou hůl tečoval nabídku obránce Alexeje Solovjeva. „Cílená teč," culil se Hruška a ocenil přínos ruského obránce, který po proti Plzni kromě nahrávky zaznamenal i gól a v sezoně se vylepšil už na 6 gólů a 10 nahrávek.

To vše v 19 zápasech. „Plní přesně to, proč tu přišel a co se se od něj čeká. Má výbornou střele, rozehrávku, je super do party. Opravdu výborný," zhodnotil.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Petr Chlán z Vítkovic a Dominik Graňák z Plzně.Foto : Petr Sznapka, ČTK