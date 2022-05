Už od úterý se přitom spekulovalo, že za vším stojí jeho konflikt s obráncem Filipem Hronkem. Nicméně podle informací Sport.cz jde pouze o část událostí a jak už v úterý večer psal ve svém Glosáři z Tampere Martin Kézr, tak "útočník Anaheimu se necítil v dějišti turnaje psychicky dobře a zvolené řešení bylo pro něj za dané situace asi to nejlepší."

Více o pár hodin vysvětlila až Simonova rodina. "Dominik po náročné sezoně opustil kvůli osobním a rodinným důvodům mistrovství světa po dvou zápasech v národním mužstvu. Nervy a emoce z ledu a osobního života vynesl i mimo led, když zkoušel vyvolat potyčku se spoluhráčem. Dominika to jako týmového hráče moc mrzí a omlouvá se týmu i vedení. I když nešlo o nic osobního, bohužel došlo i na fyzično. I proto se Dominik z osobních důvodů se štábem české reprezentace dohodl na opuštění šampionátu. Teď je doma, kde odpočívá a dává se do kupy na budoucnost."

Nicméně je zřejmé, že úterní události s týmem zatřásly. Není to omluva pro porážku s Rakouskem, ale dle zpráv měly na hráče negativní vliv.

"Všichni hráči, kteří tady jsou, a i ti, kteří prošli tréninkovými kempy, patří do naší hokejové rodiny. A i v rodině ctíte zásadní pravidla. Tak to děláme taky. Chápeme sledovanost mistrovství světa a snahu o co největší informovanost směrem k našim fanouškům. Ale vše má své limity. Děkujeme za pochopení," řekl Jalonen.