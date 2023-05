Schyluje se k trenérské bombě! Varaďa má v Pardubicích nahradit Rulíka, ten zamíří do Sparty

Pokud se potvrdí informace, jež má Sport.cz hned od dvou na sobě nezávislých zdrojů, byla by to opravdu pecka, kterou tuzemská nejvyšší soutěž už dlouho nezažila.

Dynamo by měl po Radimu Rulíkovi od příští sezony převzít Václav Varaďa, který si po mistrovském hattricku s Třincem dal v uplynulém ročníku od trénování pauzu.

Kromě šéfování střídačky by měl mít Varaďa pravomoci mluvit do sestavování kádru, jako asistenta by si měl s sebou vzít Marka Zadinu a Aleše Krátošku, s nímž už spolupracoval u Ocelářů nebo u reprezentační dvacítky.

Co by to znamenalo pro dosavadního kouče Pardubic Radima Rulíka, jenž v sezoně vyhrál s klubem základní část, následně ale získal v play off „jen" bronz a smlouvu měl mít na východě Čech platnou i pro nadcházející ročník s následnou opcí?

Rulík by měl zamířit do Sparty, kde by se potkal se svým dlouholetým spolupracovníkem a kamarádem Miloslavem Hořavou. Spolu už jako trenéři pracovali u dvacítky (07/08), ve Spartě (10/11), dvě sezony v Litvínově (v té druhé dovedli v roce 2015 Chemiky k mistrovskému titulu) a naposledy v Mladé Boleslavi (18/19).

Je otázkou, jestli by status koučů měli oba i nyní ve Spartě, nebo zda třeba Hořava by působil jako sportovní manažer. Každopádně by to velmi reálně znamenalo ohrožení pozic současného sportovního manažera Pražanů Jaroslava Hlinky a sportovního ředitele Petra Tona.