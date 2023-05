Velké změny v Mladé Boleslavi. Průvan je razantní, potvrzuje kouč Kalous

"Ten průvan, když to tak nazvu, nebo obměna, je docela razantní. V podstatě odešlo deset hráčů a to je velký zásah do týmu. Tým, který se tvoří na příští sezonu, se bude muset sehrávat a to vezme nějaký čas," řekl Kalous novinářům na dnešním neformálním setkání po začátku letní přípravy.

"Asi jako každý tým jsme chtěli posílit o bodového hráče. Chtěli jsme silnějšího hráče do předbrankového prostoru, což věřím, že se nám povedlo přivést. Zároveň věřím, že obránci budou plnit role, které očekáváme a budeme konkurenceschopní," přál si Kalous, který do Mladé Boleslavi přišel v průběhu minulé sezony.

Ve městě automobilů po sezoně skončili brankář Gašper Krošelj, obránci Alex Lintuniemi, Pavel Pýcha, David Štich a útočníci Ondřej Najman, David Šťastný, Maris Bičevskis, Kelly Klíma, Mário Lunter, Martin Beránek nebo Daniel Přibyl. Na jejich místa přišli Jan Růžička, Filip Pyrochta, Zach Osburn, Jan Štibingr, Filip Suchý, Matti Järvinen nebo Pavol Skalický.

"Jestli přišly svaly, důraz a góly? No, o svalech bych možná trošku polemizovat. To je velká výzva a úkol pro kondičního trenéra. Z pohledu gólů doufám, že to bude lepší než nejen v minulé sezoně. Boleslav má historicky nízkou produktivitu a je to jednoznačně jedna z věcí, na které se musí pracovat a co se musí zlepšit k tomu, pokud chceme pomýšlet na lepší umístění než v minulé sezoně," podotkl Kalous.

Bruslaři si hodně slibují zejména od návratu Skalického, jemuž se v Mladé Boleslavi v minulosti dařilo a zejména v sezoně 2019/20 patřil mezi klíčové hráče týmu. Následně ale odešel na tři roky do Finska. "Věřím, že budeme mít více útočných es. Jsem věčný optimista, což se nemění. Je ale pravda, že si od něj hodně slibujeme a s jeho příchodem očekáváme zlepšení produktivity. Budeme ale apelovat i na ostatní hráče, aby to neviselo jen na něm. Nemůžeme si myslet, že přichází on jako spasitel a Boleslav se šoupne nahoru," řekl Kalous.

Zkušený kouč zároveň chce, aby se Středočeši i nadále prezentovali aktivní hrou založenou na dobrém bruslení. "To je zdejší filozofie, která se nemění a nebude se měnit. Chceme hrát aktivní hokej, který nebude směřovaný do defenzivy. Ta je ale samozřejmě také důležitá. Může být aktivní, i když jste bez puku a my budeme chtít hrát aktivně. Boleslavský tým vždy dobře bruslil a na tom chceme stavět," uvedl.

Mladá Boleslav v devíti zápasech minulé sezony nedokázala skórovat a celkově nastřílela jen 116 branek v základní části, nejméně ze všech. "Proč to tak bylo? Jsou to obecné problémy našeho hokeje. Myslím si, že obecně čeští útočníci, ale kolikrát i obránci, když mají možnost a jsou v dobré pozici, tak situace kolikrát přehrávají a nejde se do zakončení. Málo se střílí v dobrých pozicích. Furt se něco vymýšlí. Další věc je, že hráči nechodí do předbrankového prostoru, necloní brankáři. To musíme stoprocentně zlepšit," řekl Kalous.