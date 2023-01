Sedlák prvním extraligovým gólem pomohl k obrátce lídra. Přišel v důležitou chvíli, radoval se

Dvěma body přispěl k důležité výhře Dynama útočník Lukáš Sedlák, jenž bodoval i ve čtvrtém zápase po návratu z NHL. Proti Vítkovicím vstřelil svůj premiérový extraligový gól v kariéře. „Kluci mi hned gratulovali, puk mám schovaný. Chvilku to trvalo, ale přišel v důležitou chvíli," usmíval se Sedlák, jenž gólem dorovnal dvougólový náskok, který si Vítkovice vypracovaly v první třetině.

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, byla to nejhorší třetina od té doby, co jsem tady. Nic nám nešlo, dělali jme hlouposti u modrých čar. Takhle se nedá hrát, natož o první místo. Vítkovice daly zaslouženě dva góly v první třetině, my stejně tak ve druhé. Ve třetí už tam toho moc nebylo a v prodloužení jsme byli šťastnější," popisoval Sedlák.

Pardubičtí nabídli Ostravanům pět přesilových her. Všechny ubránili. „Tohle bylo maximálně důležité. Hlavně na konci třetí části, kdy jsem byl vyloučený. Tohle vyhrává zápasy, musíme se na to soustředit a být dobří v přesilovkách i v oslabeních. Bylo to důležité. Nejdůležitější ale bylo, jak jsme nastoupili do druhé třetiny. To byl úplně jiný tým," zdůraznil Sedlák.

Právě po jeho nahrávce se Hyka v prodloužení protáhl okolo Muellera a rozhodl o druhém bodu pro hosty. „S Tomášem už jsme něco odehráli a máme takový malý signál, který se pokoušíme hrát. Tomáš je kolem mantinelu hodně rychlý, čehož se snažíme využít. Byla to sehraná věc," prozradil 29letý odchovanec českobudějovického hokeje.

„Zatím se na to můžeme spolehnout, víme o sobě. V zápasech jsme už myslím prokázali, že spolu hrajeme docela dobře a víme o sobě. David Cienciala se k nám výborně hodí, udrží puk, je hodně šikovný na takové ty malé nahrávky, hází nám to do rychlosti ve středním pásmu. Máme z toho šance, dáváme góly, dobře jsme si sedli," popisoval Sedlák, jenž působil v KHL, NHL, českou extraligu v 29 letech hraje ale poprvé a teprve si zvyká.