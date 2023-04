Sedlák se po trestu vrátil v ještě větší pohodě: Naše lajna ví, co na Třinec platí!

Zápas jste dlouho kontrolovali, ale nakonec jste se strachovali do posledních vteřin. Co rozhodlo?

Vždycky je lepší a zábavnější hrát s kotoučem v útočném pásmu. (usmívá se) Takhle musíme pokračovat a furt tlačit. Naše lajna ví, co chceme hrát a co na Třinec platí.

Pět minut před koncem při dorážce v přesilovce už jsem před sebou viděl prázdnou bránu, ale gólman to výborně chytil. Nevím, jestli jsem se pak kvůli tomu bál. Protože jsem prostě věděl, že závěr zvládneme. Ani si nevybavuju, že by Třinec měl nějakou gólovku, i když nás zatlačil.

Do brankáře Ondřeje Kacetla jste se snažili hodně chodit. Byl to záměr?

Spíš to vyplynulo ze hry. Nechodili jsme vyloženě do něj. Vyjma toho neuznaného gólu Lukáše Radila v první třetině. Ale sbírali jsme dorážky, clonili jsme. To je potřeba každý zápas.

Čím rychleji budeme hrát, tím míň času bude mít soupeř na sestavení obrany. Ale my se takhle vlastně snažíme hrát vždycky. Do téhle série jsme nic zásadního neměnili.

To spíš my jsme začali dělat zbytečnosti a soupeř toho využil. Ale naštěstí jsme to udrželi. Každá výhra je pro sebevědomí důležitá. První zápas máme doma, ale už ho musíme hodit za hlavu. Další den se hraje zase od nuly. Určitě to bude trochu jiné utkání. Třinec určitě něco změní, my asi taky. Tak uvidíme, jak to půjde dál.