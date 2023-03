Série se Spartou jako sinusoida. Chvíli nejšťastnější na světě, pak na dně, říká Marcinko

V šestém duelu ale 34letý útočník Třince zazářil a k rozhodujícímu čtvrtému vítězství přispěl dvěma góly, včetně vítězného a k tomu přidal nahrávku úvodní trefu Vladimíra Draveckého.

„Byla to náročná série, Sparta nám nedala nic zadarmo, vše jsme si museli zasloužit, ale tak to v play off bývá. Rozhodla naše bojovnost, měli jsme za sebou už náročné předkolo proti Litvínovu a o to více jsme doufali, že zvládneme i toto další kolo," svěřoval se Marcinko.

Podobnou sérii jako proti Spartě osobně ještě nezažil a nucené absence kvůli vyloučení a následnému trestu těžce prožíval. „Byla to taková sinusoida. Chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na světě, když jsme vyhráli zápas v Praze a já byl u narození syna a pak se najednou stalo to co se stalo. Za to není omluva a jsem moc rád, že jsem se mohl ještě do série vrátit a k úspěchu přispět," uvedl zkušený útočník.

Trenér Zdeněk Moták po vyloučení Marcinka do konce utkání, které Třinec vyhrál a srovnal stav série na 2:2 žertoval, že Marcinka ze sestavy vyndá, protože bez něj tým vítězí. „Slyšel jsme to a podobné zprávy mi posílali i kamarádi. Jsem trochu pověrčivý, takže mi to vrtalo v hlavě, v šatně jsem to těžce prožíval," svěřoval se Marcinko.

„Chtěl bych poděkovat klukům, jak to uhráli. Ubránili oslabení na pět minut, zvládli ten zápas, i ten další v Praze. Jim bych vzdal hold, než abych mluvil o tom, jaké chvíle jsem prožíval. Mrzí mě to i teď a věřím, že se mi to už nestane," říkal Marcinko.

V semifinále Třinec poměří síly s vítězem základní části Pardubicemi, tedy s týmem, v němž Marcinko v letech 2014 až 2016 působil. „Je to už delší čas zpátky. Pardubice jsou silný tým. Nebude to o nic lehčí než proti Spartě. Každý ví, jakým stylem prošli základní částí, jaký hokej hrají. Ale my se připravíme a budeme chtít být znovu úspěšní," zdůraznil Marcinko.