Šest zápasů a dost. V Plzni končí její letní posila

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Penalta a vyloučení na Slavii? S dvojím trestem nesouhlasím

Obě pražská S se naladila výhrou na derby. Sice je ještě čeká v týdnu pohárový zápas, ale ligová utkání Sparta i Slavia zvládly. Důležité je to hlavně pro Slavii, zabrala po třech porážkách a proti Mladé Boleslavi se musela vypořádat s dvojitým trestem, kdy se proti ní kopala penalta a ještě byl vyloučený Oscar. Myslím, že to bylo hodně přísné a nelíbí se mi to. Navíc se tyhle situace neposuzují stejně, Slavii se to stalo podruhé. Viktorka Plzeň bez problémů zvládla těžký duel v Jablonci, bez porážky je doma už 33 zápasů, což je úžasné.