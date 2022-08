Plzeň získala další zahraniční posilu. Vůbec poprvé si za ni zahraje dánský reprezentant

„Čekali jsme na vhodný typ a dlouho hledali. Zvažovali jsme jednoho českého hráče, který nakonec podepsal smlouvu jinde. Bylo to dlouhé a náročné hledání. Jsme moc rádi, že jsme se s Nicolaiem domluvili," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Angažování rodáka z Frederikshavnu doporučil plzeňskému vedení i švédský forvard Ludwig Blomstrand, jenž do Škody zamířil před rokem. S Meyerem spolu před třemi lety hráli za Södertälje.

🆕 | POSILA! Produktivní dánský útočník míří do Plzně. Součástí naší organizace se minimálně pro následující ročník stává NICOLAI MEYER!

Ten ve své kariéře zažil už čtyři mistrovství světa, startoval i na letošní olympiádě v Pekingu, kde v pěti zápasech zaznamenal gól a asistenci. Na klubové úrovni hrál nejvyšší soutěž ve Finsku (Ässät Pori) a Švédsku (Malmö), uplynulou sezonu strávil v ICEHL (dříve EBEL) za Vídeň Capitals. A nevedl si vůbec zle, v základní části i play off měl průměr více než bodu na zápas.

„Víme, že je to bodový hráč. Všude, kde byl, body dělal. Ale nechceme ho tím svazovat dopředu. Je to kluk z národního týmu, zkušenosti má i z mezinárodní scény. Víme, že každá soutěž je jiná, ale věříme, že by u nás na své výborné roky mohl navázat," dodal trojnásobný mistr světa s tím, že kádr Plzně je Meyerovým příchodem v tuto chvíli uzavřený.