Ševc může hrát. Ujčík vysvětluje, proč jej dodatečně nepotrestal

Pro Ševce skončilo nedělní střetnutí ve 26. minutě, když Daňa trefil do hlavy a od hlavních rozhodčích Pražáka se Sýkorou obdržel trest na pět minut a do konce utkání za hrubost.

Ševc si při odchodu do kabiny neodpustil kritiku arbitrů. „Jsme zase v Třinci a je to to samý. Už to začíná jako minulej rok," hulákal do kamery České televize. Je pravděpodobné, že se dočká finančního postihu od ředitele extraligy Josefa Řezníčka, neboť aktéři zápasů mají v den utkání zapovězeno vyjadřovat se na adresu arbitrů.