Slovenský reprezentační obránce Grman posílil Vítkovice

"Na začátku května jsme avizovali, že sháníme top útočníka a top beka. Do útoku jsme před časem získali Petera Muellera a nyní přichází i posila do obrany," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček na klubovém webu. Poukázal na Grmanovy zkušenosti z KHL, Finska i české extraligy. "Na to, že mu je pětadvacet, má bohaté zkušenosti a hlavně je u něj velká kvalita. Máme radost, že jsme se dohodli a že Mário bude součástí Vítkovic," podotkl Šimíček.