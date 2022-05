Šmída budu přemlouvat dál, Jordan se taky vracel, připustil Augusta

Příkladem by mohl být bývalý reprezentant Zbyněk Michálek, který v roce 2018 v dresu Sparty vypadl v březnu v předkole play off s Libercem. Poté se přesunul za rodinou do zámoří, aby se v lednu 2019 ještě do extraligy vrátil a ve 36 letech pomohl Brnu v play off. Do Kanady ze svými dětmi zamířil po sezoně i Šmíd a v lednu příštího roku mu bude také jako Michálkovi v době comebacku 36 let...