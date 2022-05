Liberecká kometa zaujala i v NHL. Ještě mám čas, myslí si Klapka

„S Adamem počítáme, ale samozřejmě podle nové smlouvy IIHF a NHL mohou hráči do 15. června kdykoliv odejít, když podepíší smlouvu s NHL. Tomu se asi neubráníme. Ale tím, že je hráč u nás pod smlouvou, nemůže nám odejít na farmu nebo ECHL, musí podepsat NHL kontrakt. To samozřejmě záleží na týmech NHL, protože mají také omezený počty smluv," vysvětluje kouč i sportovní manažer Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Adam Klapka prožil snový rok. Začínal na liberecké farmě v Benátkách, v průběhu sezony se prosadil v áčku Bílých Tygrů. „Přišel jsem do Benátek, abych byl platný tam, a ani jsem neuvažoval, že bych mohl vyletět až do áčka," přiznává.

„Už kdyby mi někdo řekl před sezonou, že opustím reprezentaci týden před MS, upřímně bych to bral všemi deseti. Jsem rád, že jsem viděl starší a zkušenější kluky, kteří už za sebou pár mistrovství mají. Dává mi to impuls do další práce, abych byl ještě lepší a příští rok se tam udržel ještě déle než teď," přeje si Klapka, který v polovině dubna vstřelil proti Německu i první reprezentační gól. „Asi si ho budu pamatovat napořád, je to splněný sen," uzavírá 201 centimetrů vysoký útočník.