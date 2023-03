Smoleňák má velkou pusu, upozorňuje liberecký Nedomlel. Lámání hokejek? Úlet!

Jak mimořádná série vás osobně čeká?

Vždycky, když hrajete proti týmu, kde jste působil, tak se chcete vytáhnout. Motivaci mám samozřejmě v každém zápase, teď to bude o to víc pikantnější. A jak znám Rosyho (Rosandiče), Zachyho (Zachar), myslím, že i pro ně to bude docela pikantní. Ale budu hrát svou hru, jak nejlíp umím, abych pomohl týmu k úspěchu.

⚔️ Známe soupeře, známe termíny, známe časy. Čtvrtfinále s @MountfieldHK rozehrajeme v neděli na východě Čech, příští čtvrtek se pak poprvé představíme doma. A předprodej vstupenek startuje už dnes v 1️⃣0️⃣:0️⃣0️⃣❗️ 🎟️ https://t.co/BWWPf5v6gO pic.twitter.com/j8xAufeS7T — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) March 15, 2023

Právě bývalý hráč Liberce Marek Zachar říkal, že emoce tam budou, že Liberec má pár hráčů, kteří rádi provokují. Na koho byste naopak upozornil vy z Hradce?

To je jasný, na koho! (směje se) Všichni víme, že Radek Smoleňák má velkou pusu.

Liberci se dostal pod kůži před pěti lety, kdy ve čtvrtfinále dal hned tři vítězné góly.

Tak pět let je pět let, ale samozřejmě on je zkušený, hraje dobře před bránou a umí použít svou pusu.

Jak na něj tedy?

To si nechám pro sebe. (usměje se) Ale myslím, že Smoly tady není první rok. Ať už jde o kohokoliv, máme zkušený mužstvo, kluci ví, co a jak. Budeme se soustředit na naši hru, abychom odvedli sto procent a co se stane, stane se.

Série je pikantní i kvůli události zkraje roku, kdy Hradečtí na svém ledě lámali na střídačce vašemu týmu hokejky. Jak k tomu došlo?

Vůbec nevím. Nějak to vzniklo, ale to jsou otázky z minulosti, na to jsme už pomalu zapomněli. Prostě úlet, vůbec bych to neřešil. Teď je tady play off a ty by měly být vyhecovaný všechny. Myslím, že i budou.

A překvapilo vás to tehdy od bývalých spoluhráčů?

V první chvíli jsem to ani neviděl, až potom na záznamu. Je to úsměvný, ale víc bych to asi neřešil.

Chování střídačky @MountfieldHK je ostudou pro celou @telhcz. Máme ALESPOŇ poslat fakturu? 🤔 pic.twitter.com/akb0Gb2OJB — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) January 11, 2023

S kým jste z Mountfieldu v kontaktu?

S Bohumilem Jankem. Jsme velice dobří kamarádi. V kontaktu jsme, co se hokeje týká, ale i mimo něj.

Proč jste vůbec Hradec na vlastní žádost v listopadu minulého roku opustil?

K tomu bych se nevyjadřoval, neřešil bych to. Je to minulost. Teď je tady současnost a budoucnost v Liberci, na to jediné se soustředím.

Platí, že se po sezoně vracíte do Hradce, kde máte ještě na rok smlouvu?

Ne, neplatí. Mám tam smlouvu, ale bez komentáře. Teď jsem tady, mám tady nějakou rozdělanou práci a tu budu dělat.

Vyhrál jste Radegast index za základní část a i v předkole jste byl v tomto ohledu nejlepší. Jak série s Plzní bolela?

Přijde mi, že puky jsou čím dál tvrdší... nebo hráči mají lepší střelu. Je to součást mojí hry, nejsem žádný špílmachr s pukem. Dělám to, co umím, od čeho jsem tady, a snažím se to plnit na sto deset procent.

Jak nejlépe regenerujete?

Nejlepší je to to hned zaledovat a druhý den pomalu rozhýbávat.

V play off jdou zápasy rychle po sobě, je těžký dát se rychle dohromady?

Samozřejmě, tolik času na to nemáte, ale vždy jsem říkal, že raději budu hrát, než abych trénoval. Mně tohle docela vyhovuje.

Prášek na bolest si někdy vezmete?