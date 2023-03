Smolné góly i ohromná marodka. Sparta čeká na titul už šestnáct let

Kdo nezažil, nejspíš si nedokáže představit, co hráče v dresu Sparty čeká. „Kamkoliv jsme přijeli, pro soupeře to znamenalo něco jako zápas play off," vzpomíná Pech na působení v pražském klubu. „Každý se na nás nachystal a chtěl se ukázat. Já to měl proti Spartě taky tak, když jsem hrál za Vary," vypráví.

Zavzpomíná také na chvíle, kdy měl se Spartou k titulu nejblíže. Paradoxně nemluví o finále s Libercem z roku 2016. „Za mě jsme byli nejblíže během mého prvního roku. To byl tým našlapaný, v základní části jsme dali 200 gólů, Pardubice jich letos daly o čtyřicet méně. Tehdy jsme si tu sezonu doopravdy užívali," líčí útočník.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz

Jak je tedy možné, že to s titulem nevyšlo? Sparta přejela Vítkovice v sérii 4:1 na zápasy. Pak ale narazila na Kometu Brno, kdy došlo na rozhodující sedmý souboj a experti mluví o předčasném finále. „Vedli jsme v tom utkání brzy 2:0 a čekal jsem, že to zvládneme. Pak ale přišly smolné góly. Já třeba blokoval střelu, co mě trefila do stehna, pak to skočilo na led a skončilo to pod víkem. I když jsme makali a šli na krev, Kometa to otočila. Ve finále ale neměla sílu a Zlín ji spláchl," dodává zkušený hokejista.

Bitva o titul s Libercem byla jiná v tom, že Pražané řešili problém s obrovskou marodkou. „Tohle byl vážně extrém. Zranění jsou vždycky, ale tady se to blížilo deseti marodům," upozorňuje novinář Škvor, co Spartu zabrzdilo.

Moderátor Jan Homolka navíc připomíná, že pokud došlo v sérii na sedmý rozhodující zápas, nebyla Sparta úspěšná dokonce od roku 1998, tedy čtvrt století. „Vyhrát chcete pokaždé. Ale jednodušší to mají týmy, co jsou v ústraní. Jako jsme to měli my s Motorem. Prostě jsme najednou vylétli, porazili jsme Pardubice, které byly celou sezonu nahoře. Byli jsme překvapením sezony, nikdo to od nás nečekal," vzpomíná Pech na loňské tažení Motoru.