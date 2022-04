Třinec si hladký postup zajistil již v pátek, kdy se Budějovicím první mečbol Sparty podařilo na domácím ledě odvrátit. A také v O2 do zápasu vstoupili aktivněji hosté a brankář Sparty Hudáček musel hned na začátku předvést několik kvalitních zákroků. Do vedení se přesto v 5. minutě dostali Pražané, když se z první vážnější akce v útočném pásmu prosadil Tomášek a připsal si šestý gól v play off.