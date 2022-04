Gulaš odčinil zkrat gólem, vyřazení neodvrátil: Na tým jsem pyšný, ale cítím hlavně zklamání

Cítím hlavně zklamání. Před sezonou je pro mě jediný cíl. Získat titul. To se mi zatím nikdy nepovedlo. Ale samozřejmě si vážím každé medaile a jsem na tým pyšný. Poskládali jsme nové mužstvo, sehrávali jsme se. Od druhé půlky sezony se systém stabilizovat, poskočili jsme do elitní čtyřky a postoupili až do semifinále.

Ještě teď mě mrzí, že jsem vybouchl. Ale jsem emotivní hráč, což skoro všichni ví. Play off se hraje na hraně, někdy až za hranou. Ujelo mi to. Mně, zkušenému hráči, který už toho má tolik za sebou. Ale nemůžu to vzít zpátky. O to víc jsem chtěl pomoct klukům k další výhře a odčinit svůj zkrat. Byl jsem jim vděčný, že mi ještě dali šanci si v této sezoně zahrát.