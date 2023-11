Sparta mačkala soka jako citrón, přesto se strachovala. Hráli jsme na krásu, mrzelo Grosse

Hosté si museli v první třetině připadat jako citrón. Sparta je mačkala do poslední kapky. „Byli jsme pořádně zavaření. Říkali jsme si v kabině, že to stálo za ho*no,“ řekl rozmrzelý plzeňský obránce Jan Piskáček.

Zákrok Dominika Pavláta, vybojovat puk v rohu, dovést kotouč na půli hřiště a vyhodit ho do útočného pásma. Tahle plzeňská rutina se opakovala téměř celou třetinu. Pražané ale z převahy vytěžili jedinou trefu Chlapíka, selhali i ve dvouminutové přesilovce pět na tři. „Hráli jsme moc na krásu, musíme víc chodit do brány. Gólman viděl skoro všechno,“ štvalo domácího kouče Pavla Grosse.

„Držení puku jsme měli 90 procent, ale chyběl někdo před bránou. Byla to naše chyba,“ připustil i útočník Pavel Kousal. Člen elitní formace však hned v úvodu druhé části přichystal trefu pro Miroslava Formana, na nějž navázal gólem o minutu později i Němeček. Ani to ale trápící se Škodu nezlomilo a dvěma slepenými brankami z ničeho nic zase srovnala.

„V koncovce jsem se trochu trápil. Ale do šancí jsem se dostával, tak to tam konečně padlo. Do pauzy se hned půjde s lepší náladou,“ připomněl, že teď extraligu na chvíli zastaví reprezentační přestávka. „Je čas si trochu odpočinout. A pobýt s dětmi. Takže to vlastně žádný relax nebude,“ usmál se 33letý forvard.