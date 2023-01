Skvělá rána z první a kapitán Michal Řepík posílá @HCSpartaPraha do vedení! 💪 #TELH #extra30liga pic.twitter.com/U3eILlULiL

Ve 29. minutě se po brejku se štěstím prosadil Kousal, jenž trefil tyč, ale Hrachovina si puk srazil do branky. O 90 sekund později připravil Safin bleskovou přihrávkou zpoza branky gól pro Buchteleho a pětiminutovku hrůzy pro Jihočechy zakončil opět Safin, jehož přihrávku si do branky srazil Bindulis.

Do třetí třetiny nastoupil v brance hostů Strmeň, ani on ale neudržel čisté konto. V 54. minutě jej prostřelil Vitouch. Sparta tak před nejnižší domácí návštěvou v sezoně - 7201 diváky - bez problémů dovedla zápas do vítězného konce a uspěla počtvrté za sebou.