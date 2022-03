Sparta se nadřela, ale Liberec porazila i podruhé. Určitě je to cennější výhra, raduje se Sobotka

Liberec chtěl rychle zapomenout na pondělní debakl a do druhého duelu v O2 areně vstoupil nebojácně. Už v 8. minutě využil přesilovku odvážným sólem Ladislav Šmíd. Ovšem Sparta proměnila dvě početní výhody, přidala gól i při hře pět na pět a rázem vedla 3:1. „Začali jsme dobře. Zbytečná vyloučení nás ale stála zápas. Sparta má výborné hráče a přesilovky umí," chválil soupeře liberecký útočník Jaroslav Vlach.

Pražané v sérii využili už pět početních výhod. „Paráda, daří se. Přesilovky jsme dobře natrénovali, teď se nám to vyplácí," těšilo autora první sparťanské trefy Vladimíra Sobotku. Domácí ale tentokrát neproměnili zápas v jasnou záležitost. Liberec totiž oproti prvnímu utkání přesilové hry zlepšil a dokázal snížit.

Vlachova dělovka propadla Machovskému, který byl povalen na zem clonícím Ordošem. Toho však natlačil do brankoviště obránce Jurčina, a tak trenérská výzva Sparty nebyla úspěšná. „Viděl jsem na kostce opakované záběry. Věřil jsem, že gól bude platit," přiznal Vlach.

Sparta se o vítězství strachovala až do samotného závěru, protože své další příležitosti spalovala. Sobotka s Řepíkem neproměnili přečíslení dvou na osamoceného gólmana Kváču. „To musí být gól. Asi jsem měl Řepovi puk připravit lépe nebo vymyslet něco jiného," mrzelo Sobotku. Jeho spoluhráč z prvního útoku totiž trefil pouze tyčku. „Určitě mohlo padnout víc gólů. My jsme ale šance pálili a vzadu nás podržel Machy," vypíchl sparťanský útočník výkon brankáře Matěje Machovského, který si připsal 21 zákroků.

Liberec předvedl rozhodně lepší výkon než v prvním duelu, srovnat však nedokázal. „Sice jsme k zápasu přistoupili lépe, ale spokojeni být nemůžeme. Náš výkon pořád nestačil," litoval Vlach. Sparťané si vydřené vítězství pochvalovali. „Určitě je cennější než výhra takovým rozdílem. Věděli jsme, že soupeře úvodní debakl nepoloží. Liberec po nás šel, vyprovokovával šarvátky a hrál aktivněji než v pondělí. Ale my jsme to ustáli," radoval se Sobotka.

Třetí tým základní části tak zvládl oba domácí zápasy a do Liberce v pátek odjede s náskokem 2:0 v sérii. „Stále nás však čeká urputný boj. Ale jsme na vítězné vlně a věřím, že ji prodloužíme," doplnil Sobotka. Bílí Tygři naopak věří, že se z porážek oklepou. „Není to poprvé, kdy tým prohrává 0:2 po venkovních zápasech. Všechno je stále otevřené, půjdeme do toho naplno," dodal odhodlaně Vlach.