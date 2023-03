Sparta selhala v přesilovkách a Třinec má mečbol. Hradec je v semifinále

"Rozhodujícím elementem bylo naše ubráněné oslabení. Druhá třetina, kdy jsme byli od 25. do 36. minuty čtyřikrát vyloučení, nás stála spoustu sil ve speciálních formacích, které na oslabení chodily, zatímco ostatní hráči se nedostali do hry. Musím ale poděkovat hráčům, kteří tam byli. Byl to kvalitní, bojovný a zodpovědný výkon. Zblokovali jsme snad přes třicet střel. Nadstandardní výkon podal Kacetl, ale je to otázka práce celého mužstva. Toto je play off. A já musím chlapcům poděkovat," řekl kouč Třince Zdeněk Moták.