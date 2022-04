Prémie za postup? Kluci mě buzerujou, ale já už jim dal dost peněz, usmál se Jandač

Útočník Horák, rodák z Českých Budějovic, před startem série vypíše v kabině prémie za postup. Taky se přidáte?

Zatím mi to kluci neřekli. Občas do mě takhle dloubou a buzerujou, ale já už jsem jim letos dal peněz dost. (směje se)

Takže teď už ne?

Něco asi dám. Ale až kdyby povedlo postoupit. Já nejsem škrt na peníze.

Je pro vás letošní play off zvláštní? Vždyť nejdřív jste narazili na Liberec, který jste dříve vedl tři roky, a teď Motor, kde jste působil ještě o sezonu déle?

Až ve čtvrtek jsem si to poprvé uvědomil. Krátce jsem se nad tím pozastavil, je to ale už hrozně dlouhá doba. Život jde dál a člověk se nemůže vracet do minulosti. I když vzpomínky na Budějovice, kde jsem prožil čtyři krásné roky, mám výborné. Budějovice mám samozřejmě v srdci, jsem hrozně rád, že se do nich extraliga vrátila. Město je hokejové, fanoušci skvělí a zimák nádherný. Budějovicím samozřejmě fandím i v této sezoně, přál bych si ale, aby to teď pro ně byla konečná.

Už víte, jestli do brány pošlete Machovského, nebo Hudáčka, který dochytal poslední maratonský zápas s Libercem bez inkasovaného gólu?

Víme. (směje se)

Na gól v play off stále čekají nejproduktivnější hráč základní části extraligy Chlapík i kapitán Řepík. Je to problém, nebo se tím netrápíte, když se jim herně celkem daří?

Je důležité, aby pořád hráli a pracovali pro mužstvo. V play off to tak chodí, že rozhodnout klidně může čtvrtá pětka a počítá se jen vítězství. Oběma věříme a je podstatné, aby se nulou v kolonce gólů nesoužili, protože jejich momenty určitě přijdou. V tomto ohledu dávám za příklad svou zkušenost z olympiády 2010 ve Vancouveru.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sparty Josef Jandač a Michal Řepík během druhého utkání čtvrtfinále play off.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jakou?

Po vyřazení ve čtvrtfinále jsem v dějišti her zůstal až do konce a počkal si na finále Kanada - USA. Sidney Crosby byl poměrně pod velkou kritikou, že nedával moc gólů, a (novináři) mu nakládali. Když jsem ho ale viděl, jak bojoval, chodil na oslabení, blokoval střely a dohrával souboje; prostě jak hrál pro mužstvo... A nakonec on byl ten zlatý kluk Kanady, který trefou v prodloužení finále rozhodl. Byl odměněný za celý turnaj a dal tím odpověď na kritiku, která se na něj snášela. Je to zářný příklad pro naše kluky, kteří vědí, že by produktivitu měli obstarávat. Důležité je prostě neztratit bojovnost a pomoct mužstvu i jinak než góly. Obětovat se pro něj.

Takže si přejete, aby byl Chlapík jako Crosby?

Chlápa třeba do posledního utkání s Libercem nastoupil s horečkou a smekám před ním, jak ten dlouhý maraton odehrál. Mužstvu hodně pomohl, byť nedal gól. A to samé Řepa.

V hokejové extralize probíhají trenérské změny. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Dominik Hejbal, SPORT.CZ

Bezprostředně po postupu přes Liberec jste řekl, že Motor je pro vás kvůli způsobu hry největším překvapením v soutěži. Čím na vás udělal dojem?

Budějovice mají opravdu dobré mužstvo, oproti minulé sezoně, kterou obětovaly, (Motor v ní skončil na posledním čtrnácté místě) tým dobře poskládaly a doplnily dobrými a zkušenými osobnostmi. Druhou půlku tohoto ročníku odehrály fakt výborně. Líbily se mi organizací hry, nasazením, úsilím. Po postupu do semifinále přes Pardubice mají po dlouhé době euforickou sezonu, kdy už jedou nadstandard a jdou proti favoritovi. S výborným gólmanem v zádech a dobrými trenéry. Bude to zajímavé a velice těžké. Tím je nechci démonizovat, jsme si ale plně vědomi jejich síly.

Překvapili vás Jihočeši, že na postup přes Pardubice jim stačilo jen pět zápasů?

O tom je play off. Bouchnou saze a mužstvo najednou hraje a je uvolněné. V semifinále bude také důležité, aby se hrálo na ledě a ne u zeleného stolu. Ať se rozhodne na ledě, ať je vše v rámci mezí pravidel. Ať už jde o aktéry na ledě i ty mimo led. Rozhodovat budou drobné nuance. Nemyslím si, že nějakou roli sehrají vzájemné zápasy ze základní části, kde jsme vyhráli jen jednou. Víme sice o tom, je to takový vztyčený prst, ale na základní část nechceme koukat.

Budějovice táhnou zkušení hráči. Budete Pechovi, Gulašovi a Vondrkovi věnovat zvýšenou pozornost?

Celou sezonu; i v play off; se jim starají o produktivitu a budete důležité sebrat jim možnost rozhodovat zápasy.

Brankářské rošády v extralize. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Dominik Hejbal

Pro Lukáše Pecha, který loni po osmi letech opustil Spartu, to jistě bude pikantní série, že?

Tak to někdy chodí, že hned po jeho odchodu narazíme v play off na sebe. Nechci moc komentovat, z jakého důvodu šel pryč, ani to není moje parketa. Každý si volí svoji cestu, já sám se pro tuhle sezonu rozhodl na poslední chvíli a mužstvo už ve Spartě bylo víceméně sestavené Jardou Hlinkou a Toňákem (Petrem Tonem). Pecháček tady odehrál spoustu dobrých sezon, i když zrovna závěr té poslední se mu tolik nepovedl. Ale bylo to v kombinaci i s rodinnými a osobními problémy, které jej provázely. Letos chytil lauf a je velice nebezpečný.

Liší se příprava na Budějovice od té na Liberec? Přeci jen vás čeká soupeř, který vyznává úplně jiný styl hry než Bílí Tygři...

Na velké přípravy není moc čas. Po postupu jsme dali klukům dva dny volna a znovu trénujeme od čtvrtka. Pochopitelně ale kluky připravujeme na to, co je čeká. Hlavně jde o vstup do série. Jak už se rozběhne, mužstva se začnou víc poznávat.

Foto: Vladimír Koča, HC Sparta Praha Trenéři Sparty Miloslav Hořava (vpravo) s Josefem Jandačem.Foto : Vladimír Koča, HC Sparta Praha

Chcete se spíš držet své hry, než uzpůsobovat taktiku na styl soupeře?

Musíme být připraveni na oboje. Chceme se věnovat sami sobě a držet se toho, co nám v základní části i play off pomohlo. Musíme se ale věnovat i soupeři a respektovat, v čem je dobrý. A jsou věci, v kterých jsou Budějovice opravdu hodně dobré.

Může se na Motoru s přibývajícími zápasy projevit úbytek sil, když má výrazně starší kádr než Sparta?