Sparťanské zbrojení nekončí! Domluvila se s reprezentačním bekem a vítězem Ligy mistrů

Velkou roli při podpisu se Spartou sehrálo, že pražský rodák Mozík poslední tři roky přes léto v české metropoli bydlí a má v ní i rodinu. „Už mě to lákalo zpátky do Česka, hodně jsme se nacestovali. Bylo by fajn po letech cestování vydržet na jednom místě," prohlásil Mozík.

„Vojta je velice kvalitní bek, hrál spoustu let v prestižních evropských soutěžích, to hovoří za vše. Ještě více zpevní naši defenzivu," připomíná šéf sportovního úseku Sparty Tomáš Divíšek, že Mozík ve své kariéře odehrál 7 zápasů v NHL za New Jersey, působil i v KHL (Podolsk, Kunlun, Vladivostok) a vyzkoušel si i švédskou nejvyšší soutěž (Färjestad, Rögle).

Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník Vojtěch Mozík je čtvrtou letní posilou Sparty.

Účastník ZOH 2018 a 2022 se do české extraligy vrací po dlouhých osmi letech. Předtím v tuzemsku oblékal dres Mladé Boleslavi a Plzně, s níž v roce 2015 slavil mistrovský titul.

🤝 Jeho jméno se ve spojitosti se Spartou skloňovalo už před dvěma roky. A teď opravdu přichází. Vojta Mozík je ode dneška sparťanem! 📲 Více informací: https://t.co/C9og5c26O5 🎫 Permanentky na novou sezonu: https://t.co/WOITKg0j5G pic.twitter.com/85THlKy6wR — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) June 5, 2023

„Je to už druhý pravák, kterého do defenzivy přivádíme. Má zkušenosti z reprezentace, vyhrál extraligu i Ligu mistrů (loni s Rögle - pozn. aut.). Věřím, že bude přínosem," říká sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Ve Spartě bude Mozík oblékat dres s číslem 27, který v ní doteď nosil na zádech útočník Ostap Safin. „Mluvili jsme spolu o tom a nebudu to mít levné," směje se Mozík, jenž se těší na spolupráci s trenérem Hořavou, jenž bude mít ve Spartě po příchodu Pavla Grosse na starosti obránce.

Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník Vojtěch Mozík už patří Spartě.

„Je to velká ikona českého hokeje, bývalý skvělý obránce. Mluvili jsme spolu už dříve a byl to pro mě jeden z důležitých argumentů, proč si vybrat právě Spartu," připouští Mozík a sní o tom, že na konci sezony zvedne mistrovský pohár, na který Sparta čeká od roku 2007.