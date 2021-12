Sparťanský propadák! Dokud nezačneme bránit, vyhrávat nebudeme, zlobil se Sobotka

Fotogalerie +4

"Stáhneme výsledek a pak dostaneme zase zbytečný gól. Nedokážu si to vysvětlit. Přijde mi, že nebráníme, že si všichni chtějí dát gól. Takhle zápasy prostě neuhrajeme," řekl Sobotka novinářům po porážce 5:8.

Sparta prohrála v extralize potřetí za sebou a pokračuje v nevyrovnaných výkonech. "Pořád si to opakujeme. Musíme hrát více do obrany. Dostáváme strašně moc gólů. Sice branky dáme, ale moc jich dostaneme. Pokud si to každý nepřebere sám v hlavě, tak nebudeme vyhrávat," podotkl čtyřiatřicetiletý útočník.

Pražané mají problém s početnou marodkou, mimo hru je zejména řada obránců základního kádru, podle Sobotky se na to ale tým nemůže vymlouvat. "Oslabení to je, jsou to čtyři kluci ze základní sestavy, ale takový je hokej. Zranění k tomu patří. Další, kteří tady jsou, se s tím musí vyrovnat a podat na ledě stoprocentní výkon," řekl Sobotka.