Spartě stačil na Hané jeden gól. Nic jsem nevymýšlel, vypálil a vyšlo to, radoval se Tomášek

Hanáci paradoxně byli nejnebezpečnější v prvním dějství, ale vedli jste po něm vy?

Těsné vedení jsme udrželi jen díky gólmanovi Kovářovi, a štěstí. Bylo to strašně důležité. Třetina se nám totiž vůbec nepovedla. Byli jsme rozlítaní, mimo systém, klasicky po pauze. Darovali jsme jim spoustu šancí. V kabině jsme si pak o přestávce k tomu něco řekli a další dvě třetiny už to bylo jiné, podstatně lepší.

Co konkrétně jste změnili?

Střelecké příležitosti soupeř měl proto, že jsme často ztráceli puky. Chtěli jsme něco vymýšlet, ale nevycházelo nám to. Proto jsme zjednodušili hru, a to nám umožnilo vyhrát.

Jak jste viděl vaši vítěznou trefu?

Před zápasem jsme se bavili o tom, že při přesilovkách musíme víc střílet. Puk se od někoho ke mně odrazil. Nic jsem nevymýšlel, což bylo dobře, vypálil jsem z první a propadlo to tam.

Připravovali jste se na Olomouc poté, co jste první dva duely s ní prohráli, speciálně?

Ne. Věděli jsme však, kde jsou v tabulce, kde jsme my. Při těch prohrách to byly z naší strany špatné výkony, takže jsme pochopitelně chtěli nastoupit jinak a zápas urvat. Bylo to těžké, hrají výborně, právem jsou nahoře, a tak jsme rádi, že jsme to zvládli.

Jaké to pro vás bylo na konci, když jste dvakrát seděl na trestné lavici?

Nervy, samozřejmě. V prvním případě jsem něco hasil, ve druhé jsem zase blbě vystoupil. Zrekapituluji si to, vím, že takové fauly nemůžu dělat. Kluci to naštěstí výborně ubránili, stejně jako pak v samém závěru, kdy domácí sáhli ke hře bez brankáře.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Hokejisté Olomouce hostili ve 29. kole Tipsport extraligy SpartuFoto : Luděk Peřina, ČTK

Jeden gól na zápas je málo. Vám ovšem už poněkolikáté přinesl tři body. To je asi příjemné zjištění?

Dříve, když jsme byli v tabulce první, druzí, jsme góly stříleli mnohdy z ničeho. Hráli jsme jinak, byla pohoda. Teď však potřebujeme každý bod, a tak musíme především poctivě makat. Na to, jakým rozdílem vyhrajete, se pak už nikdo neptá. Je to zkrátka teď v naší hře velký posun. Neměli jsme to dříve. Tohle jsou přesně výsledky play-off, co tým stmelují.

Jak jste přepnul z reprezentace?