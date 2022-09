Spokojený Pech: Těžkého losu na začátek jsem se obával, devět bodů je super

Po jeho gólu bezprostředně po buly na 3:2 v polovině zápasu se trenér Vervy Vladimír Růžička rozhodl střídat gólmany a ze hry stáhnul Denise Godlu. "Neřeším, zda jsem ho vyhnal. Asi to měl být impulz pro Litvínov. Nemohl s tím moc co dělat. Třikrát jsem promáchl puk a potom mi přistál na hokejce. Zasouval jsem to tam a on si to ještě lapačkou strčil nahoru. Je otázka, zda to mohl chytat ,nebo ne. To se ale musíte spíše zeptat na straně Litvínova," podotkl.