Spoluhráči z Jihlavy si ze mě dělali srandu, že mám mít místo po Krejčím, směje se olomoucký Menšík

Minulou sezonu jste začínal v juniorce Jihlavy. Tu nynější v extraligové Olomouci a hned jako centr prví formace...

Je to úžasné. Strašně si to užívám. Už od konce minulé sezóny, kdy jsme zachránili v Jihlavě juniorku. Pak jsem se dostal do áčka, kde se mi hodně povedlo play-off. Díky tomu jsem dostal pozvánku do reprezentační dvacítky a pak přišel zájem z extraligy. Bylo to hektické, měsíc a půl jsme byli v Kanadě, takže jsem měl neortodoxní přípravu. Škoda, že jsme tam neudělali medaili. Po šampionátu jsem se pak hned připojil k Olomouci a jsem rád, že se mi podařilo si vybojovat místo v týmu.

Rovnou první lajna, nebyl to až příliš velký skok?

Trenéři mi dali důvěru, zkusili mě tam hned v prvním přípravném duelu. A kluci mi hodně pomáhají, mám se od nich, co učit, i v tréninku.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Tomáš Fořt z Mladé Boleslavi se snaží překonat olomouckého brankáře Branislava Konráda.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Je složité nebrat si do hlavy, že loni byl v prvním útoku centrem hvězdný David Krejčí?

Určitě. Nějaké pošťuchování v té souvislosti je. Hlavně od spoluhráčů z Jihlavy. Dělali si ze mě srandu, že mám mít místo po něm. On je ale skvělý hráč, předváděl to celý uplynulý extraligový ročník. Já jsem mladý, snažím se poctivě pracovat a vážím si toho, že mohu hrát s Honzou Káňou a Kubou Orsavou.

Jak těžké to s Mladou Boleslaví bylo?

Chtěli jsme navázat na výhru z Plzně, a to se podařilo. Jsme rádi, že jsme zůstali na vítězné vlně. Byl to urputný zápas se spoustou vyloučení. Škoda, že jsme si nepomohli nějakou přesilovkou. Mrzí hlavně ta pět na tři za stavu 2:0. Třetí gól by nás uklidnil. Držel nás však naštěstí skvělý Braňo Konrád, hodně střel jsme i zblokovali.

Ve druhém extraligovém zápase v životě jste se poprvé i trefil?

Rosťa Olesz výborně podržel puk na mantinelu, posunul to na zadáka, který vystřelil. Já jsem se snažil jít do brány s tím, že třeba se to ke mně odrazí, což se povedlo. Posunul jsem si to a zasunul do brány pod gólmanem.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Róbert Lantoši z Mladé Boleslavi (vlevo) a Jan Káňa z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Start do sezóny se vám podařil. Šest bodů je asi nad očekávání?