Spousta práce přišla vniveč, mrzí Smoleňáka. Sedmý zápas? Vítkovicím zkazíme mejdan

Čtyřicet minut před půlnocí, čas utkání 138:51. Na jedné straně nekončící euforie, na druhé zdrcení. Mountfield měl ve čtyřech prodlouženích více ze hry, celkem zapsal nevídaných 160 střeleckých pokusů, z toho jich 81 prošlo na Stezku. Ale jediný gól na vítězství nestačil.

„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale v prodloužení jsme byli lepší. Cítil jsem, že máme víc sil. Ale to je naše bolest. Máme optický tlak, ale nic z toho," smutnil 36letý útočník.

Vítkovice hrozily z brejků, ve 105. minutě potrestal domácí hrubku Bukarts, ale gól sudí odvolali kvůli zásahu vysokou holí. „Tu a tam jsme zkusili vymyslet něco úchvatného, ale vždycky to vyčápli a měli z toho šance. Už neuznaný gól Bukartse byl varování," uvědomoval si Smoleňák.

Většina by v tento moment asi jen vyhodila kotouč... 🏒 Dej však rozjel přečíslení a Lakatoš ho vyřešil parádní bekhendovou kličkou, která rozhodla tento historický zápas! 😱🚨 A TO V OSLABENÍ! 💀 #MHKVIT #TELH pic.twitter.com/HQQ7gm06vx — Tipsport extraliga (@telhcz) April 13, 2023

Smrtící chyba pak přišla těsně před koncem čtvrtého prodloužení. Navíc v hradecké přesilovce. Filip Pavlík pokazil přihrávku v útočném pásmu a Lakatoš z protiakce rozhodl. „Byli bychom idioti, kdybychom Filipovi něco vyčítali. Bylo jasné, že rozhodně nějaká chyba," mínil domácí kapitán.

Jeho role je jasná. Před sobotním utkáním musí mužstvo zklidnit. A svou hlavu už podle slov po zápase nastavoval směrem k rozhodujícímu duelu. „Furt je to 3:3. Nemohli jsme ani v nejlepších snech, že vyhrajeme 4:0 na zápasy. I když od toho nebylo daleko a se*e nás, že jsme to nedotáhli," připustil zkušený křídelník. „Pořád jsme zápas od finále. Kdyby nám to někdo řekl před sezonou... Je to úžasné," pokračoval.

Foto: David Taneček, ČTK Zleva Graeme McCormack z Hradce Králové a Jérémie Blain z Hradce Králové oslavují gól.

Otázka, jestli bude složité se na poslední utkání psychicky zvednout, ho nakrkla. „Že bychom to jeli odevzdat? To je pí*ovina. Máme před sebou poslední zápas série. Buď vystřelíme sezonu tam, kde jsme ještě nikdy nebyli, nebo bude konec," podotýkal s odkazem na to, že Hradec ještě v extraligovém finále ještě nikdy nehrál.

A Východočechy čeká nejspíš nejdůležitější zápas v životě. „Spousta mladých kluků takový duel ještě nehrála. Bude to ohromný zážitek. Já si pamatuju všechny sedmé zápasy své kariéry," poznamenal Smoleňák.

V sobotu tak rozhodne především hlava. Hradecký kapitán věří, že po fyzické stránce se dokáže Mountfield nachystat. „Všichni jsou dost chytří na to, aby se zvládli na sobotu připravit. Máme v nohách to samé co soupeř," říkal.