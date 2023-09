Štístko Frolík. Nastoupil a Kladno poprvé vyhrálo. Skvělý návrat, usmíval se útočník

„Já a štístko? To se teprve uvidí. Ale skvělý návrat,“ smál se Frolík. „Bylo to speciální po takové době nastoupit do mistráku za mateřský klub. Chtěl jsem klukům trochu pomoct a doufám, že se mé výkony budou zlepšovat,“ řekl 35letý útočník, jenž hrál v extralize poprvé od sezony 2005/2006.

Jaký to byl pocit mít na sobě po sedmnácti letech opět kladenský dres?

Určitě speciální, měl jsem nějaké zdravotní problémy a skoro tři týdny jsem nic moc nemohl dělat. Proto jsme přemýšleli, zda dneska vůbec budu hrát. Nakonec jsem si dal dva tréninky a šel do zápasu. Nebylo to úplně jednoduché, ale cítil jsem se fyzicky tak nějak oukej. Samozřejmě herně to bude ještě nějakou chvilku trvat, než se do toho dostanu, protože ani v přípravě jsem toho moc neodehrál (nastoupil do dvou zápasů s bilancí gólu a dvou nahrávek - pozn. aut.). Cítil jsem se tam líp a líp a pak se stalo to zranění a teď zase začínám tak trochu od začátku. Ale jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct tady a doufejme, že se moje výkony budou zlepšovat a zdraví vydrží.

Nějaké šance jste měl. Teč Slováčkovy střely neletěla daleko od branky, ve druhé třetině jste jel zprava na Machovského, který ale vaši střelu i dorážku zneškodnil, šlo udělat něco líp?

Možná jsem si místo té teče ten puk mohl nechat. Moc těch šancí nebylo, snad jen ty dvě, důležité ale je, že jak ten zápas šel, tak jsem se cítil líp a líp. Teď nás čeká těžký zápas se Spartou a na ten zápas se moc těším. Bude to doma, derby, mohl by přijít plnej dům. Doufejme, že se ten můj výkon bude zlepšovat a budu klukům ještě více pomáhat.

Zapojil jste se i do rozhodujících nájezdů, ale puk jste jen tak hodil Machovskému do lapačky. To jste asi nezamýšlel, že?

Chtěl jsem udělat něco podobného jako Pleky, rychlou střelou na lapačku ho překvapit. Občas jsem to dělal na tréninku, že přejíždím z levé strany na pravou a házím to na lapačku nahoru, ale nebyla to moc velká rána. Chtěl jsem ho zkusit překvapit, ale nevyšlo to. Ale Pleky dal, Bouzí (Bow) nás podržel a tentokrát to stačilo.

Čím jste si došli pro ty dva body na ledě Vítkovic?

Asi týmovým výkonem. Všechny čtyři lajny tak nějak šlapaly a to my potřebujeme. Aby všichni odehráli dobrý zápas. Sice ten výkon byl trošku nahoru dolů, ale celkově to bylo myslím od nás slušné. Dá nám to trošku sebevědomí přivést odsud body.

Na konci třetí třetiny jste si několika fauly cestu za prvními body úplně nezjednodušili, souhlasíte?

To si musíme pohlídat. Naše fauly je dostaly ještě do většího tlaku. Osm vyloučení v zápase je hrozně moc. Říkali jsme si tak tři čtyři za zápas a je jich osm. Na to si musíme dávat pozor. Ty dobré týmy to mají na přesilovkách postavené, toho se musíme vyvarovat.

Za zády jste na střídačce měli Jaromíra Jágra, hodně vám do hry mluví?

Jo, je vidět, že ty zápasy hodně prožívá. Je do toho zažraný, a to je jenom dobře. Ví, o čem mluví, má hodně zkušeností, spoustu toho zažil. Snažíme se ho poslouchat, protože ty zkušenosti má opravdu na rozdávání.

Před sezonou jste řekl, že Kladno má za cíl play off. Platí to?

Je ještě brzo asi tohle vyhlašovat, ta sezona je dlouhá. Ale kluci ty první dva zápasy prohráli těsně (1:3 s Pardubicemi a 0:1 v Olomouci). Byli blízko nějakým bodům, ale v závěru jim to nevyšlo. Ale jinak ty výkony nebyly špatné. Je na čem stavět a musíme se každý zápas snažit zlepšovat a ponaučovat se z chyb.

Co se změnilo za sedmnáct let v Kladně?

Co se týče kabiny, tak tam těch změn moc nebylo. Proběhla nějaká rekonstrukce stadionu jsou tam nějaké nové a hezké věci, zúžilo se hřiště, jsou nové mantinely. Ale jinak je tam hodně věcí podobných. Mám na to místo ale super silné vzpomínky z mládí. V juniorech, v dorostu jsme tam s klukama vyhrávali, takže mi to nevadí.

Cestování se zlepšilo, ale asi jste do Ostravy neletěli, že?