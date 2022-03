Sudí ve Vítkovicích postupovali správně. Výzvu si lze vzít i v prodloužení a gól platit neměl

Gól zrušili a hrálo se dál. O osm minut později rozhodl o úvodním vítězství Ostravanů tečí Lindbergovy rány Marek Kalus. „Výbornou práci odvedl náš videotechnik. Dobře jsem si poskládal svůj realizační tým. Ne že bych byl přesvědčený na milion procent, ale tohle nechávám na Denisovi Havlovi, který nám dal impuls. Zachránilo nám to bod v sérii," ocenil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Hosté pochopitelně měli na odvolaný gól jiný názor. „Nejsem sice rozhodčí a neznám tolik pravidla, ale myslím si, že gól měl platit," říkal 21letý Bambula. „Myslím, že tam byl David Krejčí natlačený, ale je to jen můj osobní názor. Situaci jsem viděl pouze z kostky a můžu se tedy mýlit," přidal se trenér Olomouce Zdeněk Moták na tiskové konferenci po utkání.

„A teď co s tím, pánové? Co s tím synci budeme robit?" ozval se Moták. „Pokud to takhle v pravidlech je, bude mít asi nějaká komise práci," dodal. Komise rozhodčích v sobotu dopoledne vydala prohlášení, ve kterém rozhodčí podpořila.