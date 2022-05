Svaz neřídí funkcionáři, ale v první řadě bývalí hráči! Že by šel Jágr proti zájmům hokejistů? reaguje Český hokej

Marketingová práva extraligy jsou v pravomoci klubů a jejich partnera, svaz do nich nezasahuje. Přísluší mu reprezentace a v nich garantuje hráčům práva jako žádná jiná federace. Jsme například jediní, kdo proplácí hráčům plnou část mzdy za dobu, kterou na reprezentačních akcích stráví.

Svaz neřídí funkcionáři, ale v první řadě bývalí vynikající hráči, z nichž někteří jsou majiteli klubů. Členy výkonného výboru jsou mimo jiné Jaromír Jágr, Jiří Šlégr, Petr Bříza, Bedřich Ščerban nebo Libor Zábranský. Nedovedu si představit, že by takové osobnosti postupovaly proti zájmům hráčů, z jejichž prostředí vyrostly. Existence jediného ústředí vyplývá z pravidel MOV a IIHF. Svaz navíc nerozhoduje sám, ale v dialogu s partnery – asociací profesionálních klubů, asociací neprofesionální klubů, regionálními krajskými svazy, ve věcech výchovy mládeže s Akademiemi apod.

Výchovné se u nás uplatňuje téměř ve všech kolektivních sportech. Přestupní řády byly nedávno výrazně uvolněny – do deseti let se výchovné naplatí vůbec, starší kategorie mohou využít tzv. hostování přes nesouhlas mateřského klubu. Pokud jde o dospělé hráče, svaz zrušení odstupného opakovaně navrhoval. Kluby zatím nesouhlasily, protože takový krok by pro ně měl existenční dopady, například z daňového hlediska. Přestupní řády byly také několikrát podrobeny přezkumu ze strany nezávislých soudů nebo ÚHOS, které jejich legalitu a legitimitu potvrdily.