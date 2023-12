Syn Jonáš Peterek nahrávkou pomohl skolit tátův Třinec. Sežrat mu to nedám, smál se

„Užil jsem si to. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel, jaké to je hrát proti Třinci. Ze začátku jsem byl trochu nervózní, ale jsem spokojený, protože jsme vyhráli. Myslím, že jsme všichni podali skvělý výkon do obrany i do útoku. Gólman (Matěj Machovský) zachytal, všichni jsme táhli za jeden provaz a vyšlo to,“ usmíval se Jonáš Peterek.

„Přiznám se, že i já jsem z toho byl trochu nervózní. Možná i proto, že od chvíle, kdy Jonáš přišel do Vítkovic, mi to všichni připomínali. Ale jelikož mám na konci roku trochu jiné povinnosti a chodil jsem po skyboxech přát do Nového roku, tak jsem viděl tak čtvrt zápasu,“ svěřoval se táta Jan Peterek.

30. kolo: Třinec-Vítkovice 2:4 3:14 SESTŘIH: HC Oceláři Třinec vs. HC Vitkovice Ridera 2:4 Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Vítkovice 0:1 (11. Barinka) Foto: Sport.cz 0:21 Třinec - Vítkovice 1:1 (15. Růžička) Foto: Sport.cz 0:21 Třinec - Vítkovice 1:2 (18. Bukarts) Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Vítkovice 1:3 (23. Chlán) Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Vítkovice 2:3 (25. Pánik) Foto: Sport.cz 0:22 Třinec - Vítkovice 2:4 (47. Grman) Foto: Sport.cz 0:22 Třinec - Vítkovice, vítkovický Machovský nadvakrát vychytal Pánika Foto: Sport.cz

Jonášovu střelu, po které vstřelil Marcel Barinka první gól utkání, ale viděl. „Jo, to jsem zrovna viděl. Kdyby to bylo za stavu pět nula pro nás, tak by to bylo super,“ smál se Jan Peterek. „Já mu hned po jeho příchodu do Vítkovic přál proti nám hattrick, ale zároveň naši výhru 6:3. Ale to bychom si museli jí do vedení, a ne hned v první třetině prohrávat,“ vykládal Jan Peterek.

Z třetí porážky za sebou byl jakožto sportovní ředitel Třince zklamaný. „Někteří se mě ptali, zda si budu přát, aby Vítkovice vyhrály, když tam je Jonáš. Ale to určitě ne, chtěl jsem, aby vyhrál Třinec. Synovi samozřejmě přeji, jako každý otec, aby se mu dařilo. Ale chtěli jsme tři body a mrzí mě, že jsme nevyhráli. Vítkovicím gratuluji, ale doufám, že příště jim to vrátíme,“ zdůraznil Jan Peterek.

Se synem se o blížícím se utkání nebavili, přestože spolu prožili dva předchozí sváteční dny. „Snažím o hokeji doma nebavit. Byl u nás doma na svátky, ale užívali jsme si Vánoc, nechtěl jsem se k hokeji vracet, protože každý toho máme za tu sezonu plnou hlavu. Ty dva dny člověk potřebuje úplně vypnout a myslím že i on to potřeboval,“ mínil Jan Peterek.

„Věděli jsme o tom, že se utkání, kdy se proti sobě postavíme blíží, ale žádné hecování nebylo. Vlastně jsme se o tom vůbec nebavili,“ souhlasil Jonáš Peterek. „Teď už je po zápase, takže se k němu možná vrátíme. Ale určitě mu tu porážku nedám sežrat,“ řekl Jonáš Peterek, jenž po svém příchodu do Vítkovic na konci listopadu odehrál proti Třinci desátý extraligový zápas s bilancí jednoho gólu a dvou nahrávek.