Sváteční kolo extraligy přinese tři derby velkých rivalů

Sparta, která vyhrála čtyři poslední zápasy, má při účasti vedoucích Pardubic na Spenglerově poháru v Davosu příležitost ukrojit z osmibodového náskoku Dynama. A pokud by byli svěřenci kouče Pavla Grosse do konce roku stoprocentně úspěšní, mohou Východočechy dokonce přeskočit. „Výhry nám zvedají sebevědomí. Jsme za to rádi, každopádně si uvědomujeme, že je to stále základní část, v play off to bude úplně jiné. Je to pro nás ale výborný průběh,“ řekl zkušený útočník Roman Horák.

Bilance Kladna, v jehož dresu naskočil minule v Pardubicích do sestavy poprvé v sezoně i majitel Jaromír Jágr, je opačná - Rytíři čtyřikrát v řadě prohráli. Na poslední Mladou Boleslav mají šest bodů k dobru, na dvanácté Vítkovice jich naopak pět ztrácí. „Hodně u nás hraje roli psychika. Nevydaří se nám pár zápasů a stahuje nás to dolů. I v prohraných zápasech je však vidět bojovnost, nejsou to jednoznačné výsledky, ale vyrovnané zápasy,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web brankář Adam Brízgala, jehož tým neuhrál ve středočeském derby se Spartou za posledních sedm vzájemných duelů ani bod.

SESTŘIH: HC Dynamo Pardubice vs. Rytíři Kladno 4:3 (28. kolo)

Stejně jako sparťané na Pardubice ztrácí také třetí Třinec na Pražany. Na osm bodů narostlo manko týmu trenéra Zdeňka Motáka i kvůli třem porážkám z minulých čtyř vystoupení. Ta poslední byla právě proti Spartě - 1:2 po nájezdech. „Diváci ale viděli po reprezentační přestávce velmi slušný hokej, některé fáze už měly parametry play off,“ ocenil i přes neúspěch výkon mužstva asistent kouče Vladimír Országh. „Vážíme si každého bodu,“ dodal.

Vítkovice čeká na Štěpána pod Javorovým jubilejní zápas s číslem 3000 v domácí nejvyšší soutěži. Svátek se vším všudy, ale Ostravané vědí, že na ledě bude zapotřebí především ohromná dřina, pokud nechtějí odjíždět s prázdnou. „Víme, co tam mají za hráče. Mají neskutečnou sílu a kvalitu dopředu. Je tam vidět kvalita a sebevědomí hráčů, kteří už mají něco za sebou. Bude to těžký zápas, těžký soupeř. Čtyřikrát za sebou vyhráli ligu, pohybují se v horních patrech. Jdeme do toho s respektem a pokorou, ale jsem přesvědčený o tom, že můžeme hrát s každým,“ řekl asistent trenéra Jiří Veber.

Hokejisté Karlových Varů se utkají s Plzní, s níž se v tabulce srovnali pod sebou shodně na 35 bodech, teprve podruhé v sezoně. První souboj západočeských rivalů vyzněl začátkem listopadu na ledě Indiánů pro tým Energie díky vítězství 3:2 v prodloužení. Nyní však čekají Karlovarští už více než měsíc na plný bodový zisk. Odehráli za tu dobu šest utkání, z toho čtyřikrát vyšli naprázdno a dvakrát se mohli radovat po výhře v nastavení.

SESTŘIH: HC Energie Karlovy Vary vs. HC Kometa Brno 3:2 pp (28. kolo)

Plzeňští naposledy slavili výhru v Litvínově a uspěli tak již počtvrté za posledních pět venkovních zápasů. „Určitě nám to zvedne sebevědomí,“ podotkl útočník Ondřej Matýs. „Celkově v této sezoně nám to tam ale zatím nepadá, jak bychom si představovali. Pokud však i v dalších zápasech budeme hrát jako v Litvínově, tak se to určitě prolomí a začne to tam více padat,“ věřil Matýs.

Hodně zajímavý bude i další souboj tabulkových sousedů právě v Litvínově, kde se představí Liberec. Domácí mají na pátém místě stejně jako čtvrtí Bílí Tygři 47 bodů a zaostávají jen velmi těsně o skóre. Liberec přijede v dobrém rozpoložení - poprvé v ročníku vyhrál třikrát za sebou bez ztráty jediného bodu. „Až se dostaneme v sezoně dále, tak můžeme něco více hodnotit. Nemyslíme na to, co bylo, musíme jít od zápasu k zápasu,“ řekl brankář Lukáš Pařík,

SESTŘIH: Mountfield HK vs. Bílí Tygři Liberec 2:5 (28. kolo)

Poslední Mladá Boleslav se naproti tomu dál trápí a na body nedosáhla už šestkrát v řadě. O utnutí tíživé série se Bruslaři pokusí proti Brnu, jehož hráči si připsali za poslední tři zápasy jediný bod. „Tabulka je našlapaná, musíme hrát líp a každý bodík bude důležitý. Čeká nás nabitý program a potřebujeme začít zase vyhrávat,“ prohlásil útočník Komety Jakub Flek.

V posledním úterním klání zkříží hokejky týmy Českých Budějovic a Hradce Králové. A také na jihu Čech půjde o zápas mezi sousedy v tabulce. Sedmí Jihočeši, kteří bodovali čtyřikrát za sebou, ztrácejí na šestý Mountfield tři body.