Táhli jsme sérii, ale poslední zápasy nebyly dobré. Proti Pardubicím to vyvrcholilo, míní Voženílek

„Začátek jsme měli dobrý, pak jsme udělali zbytečné ztráty a dostali jsme góly,“ vrátil se Voženílek k nepovedené první polovině utkání, po níž hosté vedli 5:0. „Je to ale teprve čtyřiadvacátý zápas sezony, zajíci se počítají až po honu,“ řekl 27letý hokejista.

„Já bych ale neřekl, že by to bylo nějak přehnaně vypjaté. Takový normální zápas týmů z popředí tabulky, od toho se to odvíjelo. Nic nestandardního,“ pousmál se. „Jediným problémem bylo, že jsme byli zbytečně vylučování a dostali z toho dva góly,“ zdůraznil Voženílek.