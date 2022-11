Také druhé derby v Třinci ovládly Vítkovice. Tohle vždy potěší, pousmál se Kalus

Všechny další třinecké rány končily ve výstroji Aleše Stezky a jelikož i na druhé straně se prosadil jediný střelec, když ve druhé části srovnal Marek Kalus, o dvou bodech pro Ostravany za vítězství 2:1 rozhodly vyhrané nájezdy. „Porazit Třinec vždycky potěší, obzvláště na jeho ledě," culil se Kalus.

„Už je na nich vidět, že jsou na tom lépe, než když jsme tu hráli ten první zápas. I když ani tehdy to nebylo jednoduché. Ale je vidět, že se námi prostě musí počítat. A to máme ještě zraněné Muellera, kapitána Krenželoka a obránce Mikuše, který hraje v první přesilovkové pětce," radoval se autor vyrovnávací branky Kalus.

Proti Třinci skóroval podruhé v sezoně, ani to jej ale nenominovalo mezi exekutory rozhodujících nájezdů. „Od toho tam máme jiné střelce, kteří to i ukázali," pousmál se Kalus.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva James Willie Raskob z Vítkovic a Patrik Hrehorčák z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Na vítkovické straně v nich postupně uspěli Roberts Bukarts, Peter Krieger a Dominik Lakatoš, přestože Marek Mazanec před zápasem provedení jejich nájezdů poctivě studoval. „Měl jsem je načtené, ti kluci ale udělali stejně něco jiného, a ještě to provedení měli skoro dokonalé. Je to vabank a mně to dneska nevyšlo," řekl Mazanec.

Až do trestných střílení utkání podle něj nemuselo dojít. Stačilo jediné, mířit lépe. „Asi bude (Stezka) potřebovat novou vestu, protože jsme mu to všechno narvali do břicha. Ale nechci jeho výkon zlehčovat. Chytal výborně. Puky z něho nepadaly, ale musíme trefovat úplně jiná místa v bráně. Břichem to projde těžko," přemítal Mazanec.

To Stezku pobavilo. „Marek chytal taky dobře, podal skvělý výkon. Jak říká i náš trenér gólmanů (Martin Falter) když to gólman dostane na pupek, tak stojí dobře," smál se vítkovický gólman.