Takhle se nechceme prezentovat, zkritizoval kouč Třince chování opor. Gross mluvil o reklamě na hokej

„Byla to reklama na hokej před 11 tisíci diváky. Zápas měl všechno, snad až na nájezdy, které jsme nechtěli,“ prohlásil trenér Sparty Pavel Gross, kterému ale v úvodu do smíchu nebylo.

Třinec šel do vedení už po 52 vteřinách zásluhou Nestrašila. „Jenže ten gól nám paradoxně uškodil. Málo jsme se pak dostávali do střeleckých pozic, nedokázali jsme se udržet na puku a hlavně jsme si to komplikovali nesmyslnými vyloučeními,“ zmiňoval asistent třineckého trenéra Vladimír Országh hned osm menších trestů pro jeho svěřence.